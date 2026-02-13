नई दिल्ली : भारत के ओपनर बल्लेबाज इशान किशन को नामीबिया के खिलाफ मैच में 61 रन की शानदार पारी के लिए ड्रेसिंग रूम में इम्पैक्ट प्लेयर अवॉर्ड मिला। भारत ने गुरुवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में यह मैच 93 रन से जीता। किशन की यह शानदार पारी सिर्फ 24 गेंदों पर आई, जिसने भारत की बैटिंग की दिशा तय कर दी।

ड्रेसिंग रूम में अवॉर्ड देने के दौरान इंडियन टीम के हेड फिजियोथेरेपिस्ट कमलेश जैन ने विनर का नाम अनाउंस करते हुए कहा, 'आज का इम्पैक्ट प्लेयर विश्वास, कड़ी मेहनत और मेंटल टफनेस के बारे में है। जब वह दो साल तक टीम का हिस्सा नहीं था, तो उसे विश्वास था कि जब भी वह वापस आएगा, तो इम्पैक्ट डालेगा। दो साल तक घरेलू क्रिकेट में कड़ी मेहनत करने और मेंटली टफ रहने से, वह सच में आगे आया है, और जब उसे यह मौका मिला, तो उसने इसका पूरा फायदा उठाया। आज का इम्पैक्ट प्लेयर ईशान किशन है, जिसने 24 बॉल पर 61 रन बनाए।'

किशन ने मेडल लेते हुए मजाक में कहा, 'बहुत अच्छा किया, दोस्तों।' ईशान के 24 बॉल में 61 रन और हार्दिक के 28 बॉल में 52 रन की धमाकेदार पारी के बाद नामीबिया के कप्तान गेराल्ड इरास्मस के चौके विकेट के बावजूद भारत 209/9 पर पहुंच गया। भारत ने पावरप्ले में अच्छी चुनौती दी और 57/1 पर खत्म किया। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती (दो ओवर में 3/7), अक्षर पटेल (तीन ओवर में 2/20) और हार्दिक पांड्या (चार ओवर में 2/21) ने मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया और नामीबिया को 18.2 ओवर में 116 रन पर ढेर कर दिया। भारत दो मैचों में दो जीत के साथ ग्रुप A में सबसे आगे है, उसके बाद पाकिस्तान का भी यही रिकॉर्ड है।