स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का 40वां मैच पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है।

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने कहा, 'हम पहले बॉलिंग करेंगे। यह एक फ्रेश विकेट है और उम्मीद है कि यह अच्छा रहेगा। ओह देखो, हां, हम निश्चित रूप से शोर का सम्मान करते हैं, मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं, घर से जब चीजें एक टीम के रूप में हमारे लिए प्लान के अनुसार नहीं होती हैं। हम जानते हैं कि ऐसा होने वाला है, हम इसका सम्मान करते हैं। हम आगे बढ़ने के लिए बेहतर होने के तरीकों पर सोचते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जाहिर है कि सुपर 8 में जगह न बना पाने से एक बहुत निराश ग्रुप है। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप मैच है और हम निश्चित रूप से जीत के साथ खत्म करना चाहते हैं। बस एक बदलाव है, कूपर कोनोली की जगह मैट रेनशॉ आए हैं।'

ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने कहा, 'पक्का पहले बैटिंग करते, क्योंकि यह बैटिंग के लिए एक शानदार ट्रैक लग रहा है। हां। हम पहले बैटिंग करना चाहते थे। खैर, मुझे लगता है कि यह टूर्नामेंट हमारे करियर में एक लर्निंग कर्व रहा है, सभी के लिए, क्योंकि मैं कहता रहा हूं कि, आप जानते हैं, हमारे पास थोड़ा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर की कमी है। मुझे लगता है कि लड़के टूर्नामेंट से बहुत सी चीजें, बहुत सारी पॉजिटिव चीजें सीखेंगे, और हम और भी मजबूत होकर वापसी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना हमारे लिए सम्मान की बात है क्योंकि हमें शायद ही कभी पूरे मेंबर के साथ खेलने का मौका मिलता है, और लड़के इसका इंतजार कर रहे हैं। हां, हमारी टीम में चार बदलाव हुए हैं, इसलिए जिन लोगों को पिछला गेम खेलने का मौका नहीं मिला, वे सभी इस मैच में खेल रहे हैं।'

प्लेइंग XI

ऑस्ट्रेलिया : मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, कैमरून ग्रीन, टिम डेविड, जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), मैट रेनशॉ, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम जम्पा

ओमान : आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), करण सोनावाले, हम्माद मिर्जा, वसीम अली, मोहम्मद नदीम, विनायक शुक्ला (विकेट कीपर), जितेन रामानंदी, जय ओडेड्रा, शकील अहमद, शफीक जान