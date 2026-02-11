नई दिल्ली : भारत गुरूवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया के खिलाफ ग्रुप ए के मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन होने के नाते उम्मीद और जिम्मेदारी दोनों लेकर उतरेगा। अमेरिका के खिलाफ उनके शुरुआती मैच ने सभी को याद दिलाया कि टी20 क्रिकेट, भारत जैसी टैलेंटेड टीम के लिए भी मुश्किल हो सकता है।

एक समय, भारत 77 रन पर 6 विकेट खो रहा था, ऐसी पिच पर जिसमें टेक्निक, टेम्परामेंट और टैक्टिकल अवेयरनेस की जरूरत थी। यह एक ऐसी हार हो सकती थी जिससे टीम का कॉन्फिडेंस डगमगा जाता, लेकिन ऐसे पलों में वर्ल्ड-क्लास खिलाड़ी मौके का फायदा उठाते हैं। वह खिलाड़ी, एक बार फिर, सूर्यकुमार यादव थे। 48 गेंदों पर उनकी नाबाद 84 रन की पारी टाइमिंग, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल्ड एग्रेशन का मास्टरक्लास था।

सूर्यकुमार का हर शॉट सोचा-समझा लेकिन हिम्मत वाला था, हर बाउंड्री याद दिलाती है कि वह दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाजों में से एक क्यों बन गए हैं। उन्होंने न सिफऱ् भारत को मुश्किल से बचाया, बल्कि मोमेंटम को पूरी तरह से मेजबान टीम के पक्ष में कर दिया, जिससे पता चला कि जब सबसे ज़्यादा जरूरत होती है तो वे ज़म्मिेदारी लेने की अपनी काबिलियत दिखाते हैं।

बॉलिंग ने भी भारत की गहराई और खुद को ढालने की काबिलियत दिखाई। चोटिल हर्षित राणा की जगह देर से आए मोहम्मद सिराज ने शुरू में ही विरोधी टीम पर दबाव डाला, जबकि अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने बीच के ओवरों में दबाव बनाकर रन बनाने के मौके कम किए। यह दबाव में मिलकर किया गया प्रदर्शन था, और इस लेवल का प्रदर्शन भारत के लिए एक ब्लूप्रिंट देता है क्योंकि वे नामीबिया का सामना कर रहे हैं, जो इस लेवल पर खुद को साबित करने के लिए बेताब टीम है। नामीबिया इस मुकाबले में अपने सामने मौजूद चुनौती को जानते हुए उतरेगा।

नीदरलैंड्स से उनकी शुरुआती हार ने उम्मीद और सुधार की ज़रूरत वाले एरिया, दोनों को दिखाया। टॉप-ऑडर्र के बैट्समैन निकोल लॉफ्टी-ईटन और जान फ्राइलिंक ने संयम और स्किल दिखाई, लेकिन मिडिल ऑडर्र तेज़ी से रन बनाने के लिए संघर्ष करता रहा, और जरूरी मौकों पर विकेट गिरे। भारत के खिलाफ, नामीबिया को शुरू से ही अग्रेसिव होना होगा, समझदारी से स्ट्राइक रोटेट करनी होगी, और ऐसी पाटर्नरशिप बनानी होगी जिससे वे एक मुश्किल टोटल बना सकें या उसका पीछा कर सकें। उनके बॉलर्स को इंडिया की गहराई और क्वालिटी के सामने कड़ी परीक्षा देनी होगी, और उनके फील्डर्स को आसान रन और छूटे हुए मौकों को रोकने के लिए अलटर् रहना होगा।

अगर नामीबिया डिफेंडिंग चैंपियन को मुश्किल में डालना चाहता है तो डिसिप्लिन और फोकस बहुत जरूरी होगा। दिल्ली की पिच से पेसर्स को शुरुआत में मदद मिलेगी लेकिन लाइट्स में स्ट्रोक्स के लिए आसानी होने की उम्मीद है। टॉस एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन असली टेस्ट एग्जीक्यूशन में होगा - इंडिया अपने एक्सपीरियंस और कंपोजर से, और नामीबिया अपने एम्बिशन और भूख से।

सभी की निगाहें एक बार फिर सूर्यकुमार पर होंगी, जिनकी अकेले दम पर गेम बदलने की काबिलियत बेजोड़ है, लेकिन नामीबिया के खास परफॉर्मर्स को भी अपनी छाप छोड़ने के मौके मिलेंगे। कल एक्सपीरियंस बनाम एम्बिशन, स्किल बनाम भूख, और स्ट्रैटेजी बनाम इंस्टिंक्ट का एक दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। भारत अपनी बादशाहत दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन नामीबिया उनकी लय को चुनौती देना, उनकी हिम्मत परखना और यह साबित करना चाहेगा कि वे टी20 क्रिकेट के टॉप लेवल पर हैं। टी20 में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर भारत ने अपना पूरा दम दिखाया, तो डिफेंडिंग चैंपियन टीम सुपर आठ की ओर कॉन्फिडेंस और स्टाइल के साथ आगे बढ़ सकती है।