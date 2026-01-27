स्पोर्ट्स डेस्क : T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले को लेकर चल रही अटकलों पर अब बड़ा अपडेट सामने आया है। 15 फरवरी को होने वाला भारत-पाकिस्तान मैच रद्द नहीं होगा और पाकिस्तान इस मुकाबले में हिस्सा लेगा।

भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला तय

भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का हाई-वोल्टेज मुकाबला 15 फरवरी को खेला जाएगा। पाकिस्तान अपने अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ करेगा।

पाकिस्तान सरकार से मिली मंजूरी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार ने ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ खेलने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला इस्लामाबाद में PCB चेयरमैन मोहसिन नक़वी और प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ के बीच हुई अहम बैठक के बाद लिया गया। सूत्रों ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच खेलेगा।

क्या पाकिस्तान मैच का बहिष्कार करेगा?

इससे पहले PCB प्रमुख मोहसिन नक़वी ने कहा था कि अंतिम फैसला शुक्रवार या सोमवार तक लिया जाएगा। हालांकि, अब साफ हो गया है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार नहीं करेगा।

अटकलें क्यों लगी थीं?

दरअसल, बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर किए जाने के बाद यह चर्चा शुरू हुई थी कि पाकिस्तान बांग्लादेश के समर्थन में भारत के खिलाफ मैच या पूरे टूर्नामेंट का बहिष्कार कर सकता है। बांग्लादेश सरकार और BCB ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टीम को भारत भेजने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद स्कॉटलैंड को उनकी जगह शामिल किया गया।

मोहसिन नक़वी का बयान

मोहसिन नक़वी ने सोशल मीडिया पर लिखा था, 'प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ के साथ सकारात्मक बैठक हुई। मैंने उन्हें ICC से जुड़े पूरे मामले की जानकारी दी और उन्होंने सभी विकल्प खुले रखने के निर्देश दिए। अंतिम फैसला शुक्रवार या अगले सोमवार को लिया जाएगा।'

विरोध का ‘प्रतीकात्मक’ तरीका अपना सकता है पाकिस्तान

हालांकि पाकिस्तान अब मैच खेलने के लिए तैयार है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम प्रतीकात्मक विरोध दर्ज करा सकती है। संभावना है कि खिलाड़ी काली पट्टी (ब्लैक आर्मबैंड) पहन सकते हैं या मैच से पहले बांग्लादेश के समर्थन में कोई इशारा कर सकते हैं।

सरकार का ICC पर दबाव बनाने का प्रयास

मोहसिन नक़वी, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री के बाद सरकार में दूसरे सबसे ताकतवर पद पर हैं। सरकार ने फैसला PCB पर छोड़कर ICC पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है।

पाकिस्तान का ग्रुप स्टेज शेड्यूल

पाकिस्तान ग्रुप A में भारत, अमेरिका, नीदरलैंड्स और नामीबिया के साथ है। 7 फरवरी: पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड्स, 15 फरवरी: भारत बनाम पाकिस्तान (कोलंबो); पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा।

