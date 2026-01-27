स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के बाहर होने के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश ने भारत ना आने का अपना कड़ा रुख जारी रखा और ICC को मजबूरन स्कॉटलैंड को उनकी जगह टी20 विश्व कप में शामिल करना पड़ा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरी तरह से बॉयकॉट करने पर विचार कर रहा है।

बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाते हुए PCB के प्रमुख मोहसिन नकवी ने सोमवार को देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ एक बैठक की, हालांकि इस विषय पर फैसला कम से कम इस हफ्ते के आखिर तक के लिए टाल दिया गया है। यदि पाकिस्तान टी20 विश्व कप का बॉयकॉट करता है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं जो पाकिस्तान की कमर तोड़ सकते हैं। PCB प्रमुख मोहसिन नकवी ने कई बार दोहराया है कि टी20 विश्व कप में टीम की भागीदारी का अंतिम फैसला सरकार के हाथों में है। यदि पाकिस्तान टी20 विश्व कप से हटता है तो उन्हें ये परिणाम झेलने पड़ सकते हैं-

भागीदारी समझौते का उल्लंघन

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) का हर फुल मेंबर किसी बड़े इवेंट के शुरू होने से काफी पहले एक टूर्नामेंट पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट (TPA) पर साइन करता है। आखिरी समय में पीछे हटने से पाकिस्तान इस कानूनी रूप से बाध्यकारी कॉन्ट्रैक्ट का सीधा उल्लंघन करेगा।

रेवेन्यू शेयर पर रोक

ICC पहले ही संकेत दे चुका है कि इस तरह के उल्लंघन से पाकिस्तान के सालाना रेवेन्यू शेयर को रोक दिया जाएगा। पाकिस्तान को इससे अनुमानित USD 34.5 मिलियन (लगभग 316 करोड़ रुपए) का नुकसान होगा।

ICC लगाएगा प्रतिबंध

"राजनीतिक हस्तक्षेप" के लिए ICC के प्रतिबंध बहुत बड़े हैं। अगर बॉयकॉट को पूरी तरह से सरकारी सलाह पर किया गया माना जाता है, तो ICC ग्लोबल क्रिकेट से निलंबित भी कर सकता है। अतीत में जिम्बाब्वे और श्रीलंका के साथ हो चुका है। एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) अक्सर ICC के रुख का पालन करती है।

बॉयकॉट से पाकिस्तान भविष्य के एशिया कप में अपनी जगह खो सकता है, भले ही PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी कॉन्टिनेंटल बॉडी के हेड हों।

पाकिस्तान को अभी 2028 महिला टी20 विश्व कप जैसे बड़े इवेंट्स की मेजबानी करनी है। बॉयकॉट से लगभग निश्चित रूप से ये अधिकार छीन लिए जाएंगे।

PSL पर संकट

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेट की सबसे बड़ी टी20 लीग में कई विदेशी प्लेयर्स भी खेलते हैं। अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो ICC और अन्य सदस्य बोर्ड (जैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या ECB) ग्लोबल बॉडी के निर्देश पर अपने खिलाड़ियों को PSL में भाग लेने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NoCs) देने से मना कर सकता हैं।

द्विपक्षीय संबंधों पर असर

क्रिकेट इकोनॉमी द्विपक्षीय कैलेंडर पर बनी है। वर्ल्ड कप ICC की कमाई का मुख्य स्रोत है। अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो यह बाधित हो सकती है जिससे उसे ICC की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है और द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ सकता है। बड़े देशों के घरेलू दौरों के बिना PCB की स्वतंत्र आय का मुख्य स्रोत खत्म हो जाएगा जो पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा।