स्पोर्ट्स डेस्क : ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया के चौंकाने वाले बाहर होने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के उपाध्यक्ष Rajeev Shukla ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यही क्रिकेट की असली खूबसूरती है, जहां बड़े से बड़ा दावेदार भी कभी भी बाहर हो सकता है।

‘यही है क्रिकेट की असली खूबसूरती’

राजीव शुक्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी। यही क्रिकेट की असली खूबसूरती है।' टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया को खिताब का मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन टीम ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ सकी।

This World Cup continues to surprise and inspire. Australia’s exit and Zimbabwe’s qualification for the Super Eight truly reflect the growing competitiveness of the sport. Congratulations to @ZimCricketv . pic.twitter.com/RTFgN6KaTm — Rajeev Shukla (@ShuklaRajiv) February 17, 2026

बारिश ने बदली तस्वीर

ऑस्ट्रेलिया का सफर तब खत्म हुआ जब जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच ग्रुप बी का मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला, जिससे जिम्बाब्वे को फायदा हुआ और ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पानी फिर गया।

Zimbabwe national cricket team ने तीन मैचों में पांच अंक जुटाकर सुपर-8 में जगह पक्की कर ली, जबकि मिचेल मार्श की अगुवाई वाली Australia national cricket team सिर्फ दो अंकों पर रह गई।

अंक तालिका का गणित

ऑस्ट्रेलिया के पास अब एक मैच बचा है, लेकिन जीत के बावजूद वह जिम्बाब्वे को पीछे नहीं छोड़ सकती। जिम्बाब्वे ग्रुप बी में सह-मेजबान Sri Lanka national cricket team के बाद दूसरे स्थान पर रही। इससे पहले श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को आठ विकेट से हराकर सुपर-8 में अपनी जगह पक्की की थी।

जिम्बाब्वे का शानदार प्रदर्शन

जिम्बाब्वे इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी सरप्राइज टीम बनकर उभरी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराया और ओमान के खिलाफ भी प्रभावशाली जीत दर्ज की। लगातार अच्छे प्रदर्शन के दम पर टीम ने सुपर-8 में जगह बनाई।

सुपर-8 ग्रुप की तस्वीर

सुपर-8 के ग्रुप G1 में जिम्बाब्वे का सामना भारत, दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज से होगा। मुकाबले भारत में खेले जाएंगे।

ऑस्ट्रेलिया का शुरुआती दौर में बाहर होना इस वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है।