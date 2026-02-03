स्पोर्ट्स डेस्क : श्रीलंका क्रिकेट ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। चयनकर्ताओं ने सबसे बड़ा फैसला लेते हुए कामिंदु मेंडिस को एक बार फिर टी20 फॉर्मेट में मौका दिया है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपना आखिरी T20I नवंबर 2025 में खेला था और इस फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड खास प्रभावशाली नहीं रहा है।

अब तक खेले गए 35 T20I मैचों में कामिंदु मेंडिस ने 540 रन बनाए हैं, जिसमें सिर्फ 3 अर्धशतक शामिल हैं। इसके बावजूद चयनकर्ताओं ने वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए उन पर भरोसा जताया है।

धनंजय डी सिल्वा को बाहर करने का बड़ा फैसला

दूसरी ओर, चयनकर्ताओं ने अनुभवी ऑलराउंडर धनंजय डी सिल्वा को टीम से बाहर कर सबको चौंका दिया। 2026 में उनका फॉर्म बेहद निराशाजनक रहा है—तीन पारियों में वह सिर्फ 43 रन बना पाए और गेंदबाजी में भी सिर्फ एक विकेट ही ले सके।

बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में प्रभाव न छोड़ पाने के चलते चयनकर्ताओं ने उन्हें 15 सदस्यीय स्क्वॉड से बाहर रखने का साहसिक निर्णय लिया।

दासुन शनाका के हाथों में कमान

दासुन शनाका को एक बार फिर श्रीलंका टीम की कप्तानी सौंपी गई है। टी20 फॉर्मेट में शनाका का अनुभव काफी बड़ा है—उन्होंने अब तक 123 T20I मैच खेले हैं, जिसमें 1743 रन और 43 विकेट उनके नाम दर्ज हैं।

चोट के बावजूद ईशन मलिंगा को मौका

श्रीलंका ने ईशन मलिंगा को भी टीम में शामिल किया है, जबकि उनकी फिटनेस को लेकर सवाल बने हुए हैं। तेज गेंदबाज को इंग्लैंड के खिलाफ चल रही तीन मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में कंधे में चोट लगी थी, लेकिन चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा दिखाया है।

श्रीलंका की बल्लेबाजी और गेंदबाजी इकाई

श्रीलंका ने इस वर्ल्ड कप के लिए एक मजबूत बल्लेबाजी क्रम चुना है, जिसमें शामिल हैं: पाथुम निसांका, कुसल मेंडिस, चरिथ असलंका और कुसल परेरा।

इसके अलावा युवा खिलाड़ी पवन रत्नायके को भी टीम में जगह मिली है, जिन्होंने हाल के समय में टी20 फॉर्मेट में प्रभावित किया है। गेंदबाजी विभाग भी कागजों पर बेहद मजबूत नजर आता है, जिसमें मथीशा पथिराना, वानिंदु हसरंगा, महीश तीक्षणा और दुश्मंथा चमीरा जैसे घातक गेंदबाज शामिल हैं।

ग्रुप B में श्रीलंका, 8 फरवरी से अभियान

T20 वर्ल्ड कप 2026 में श्रीलंका को ग्रुप B में रखा गया है, जहां उसे ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान और जिम्बाब्वे जैसी टीमों से मुकाबला करना है। श्रीलंका अपना पहला मुकाबला 8 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ, आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो में खेलेगा।

श्रीलंका की T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम

दासुन शनाका (कप्तान), पाथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, चरिथ असलंका, कामिंदु मेंडिस, जनिथ लियानागे, पवन रत्नायके, दुनिथ वेलालागे, वानिंदु हसरंगा, महीश तीक्षणा, दुश्मंथा चमीरा, मथीशा पथिराना, ईशन मलिंगा।