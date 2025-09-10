नई दिल्ली : 2026 पुरुष टी20 विश्व कप 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच खेले जाने की संभावना है। इस टूर्नामेंट की संयुक्त मेजबानी भारत और श्रीलंका करेंगे और इसमें 20 टीमें भाग लेंगी। ये मुकाबले भारत में कम से कम पांच और श्रीलंका में दो स्थानों पर खेले जाएंगे। फाइनल अहमदाबाद या कोलंबो में होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पाकिस्तान फाइनल खेल रहा है या नहीं।

भारत और पाकिस्तान वर्तमान में दोनों सरकारों के बीच तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों के कारण एक-दूसरे के देशों में नहीं खेल रहे हैं। आईसीसी अभी भी कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रहा है, वहीं एक रिपोर्ट में पता चला है कि उसने समय सीमा तय कर ली है और भाग लेने वाले देशों को सूचित भी कर दिया है। इसका प्रारूप वेस्टइंडीज और अमेरिका में 2024 में खेले गए पुरुष टी20 विश्व कप जैसा ही होगा, जहां 20 टीमों को 5-5 के चार ग्रुप में विभाजित किया गया था और प्रत्येक समूह से शीर्ष दो टीमें सुपर आठ दौर के लिए क्वालीफाई करेंगी।

यहां एक बार फिर आठ टीमों को चार-चार के दो समूहों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सुपर आठ समूह से शीर्ष दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंची थीं। भारत मौजूदा चैंपियन है, जिसने बारबाडोस में हुए फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया था। पूरे टूर्नामेंट में 55 मैच खेले गए थे। वर्तमान में, 2026 पुरुष टी20 विश्व कप के लिए 15 टीमों की पुष्टि हो चुकी है जिसमें भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बंगलादेश, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा, नीदरलैंड्स और इटली। इटली ने पहली बार विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। शेष पांच टीमों में से दो अफ़्रीका क्षेत्रीय क्वालिफायर से और तीन एशिया और पूर्वी एशिया पैसिफिक क्वालिफायर से आएंगी।

भारत 2026 के पहले चार महीनों में डब्ल्यूपीएल से शुरू होने वाले कई प्रमुख आयोजनों की मेजबानी कर रहा है, जिनकी तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं। BCCI ने छह टीमों के इस टूर्नामेंट के लिए जनवरी की शुरुआत और फरवरी की शुरुआत के बीच का समय निर्धारित किया है। WPL के बाद पुरुष टी20 विश्व कप होगा, जिसके बाद BCCI IPL की मेजबानी करेगा, जिसकी संभावित अवधि 15 मार्च से 31 मई है। भारत 11 से 31 जनवरी तक वनडे और टी20 अंतररष्ट्रीय मैचों के लिए न्यूजीलैंड की भी मेजबानी करेगा।