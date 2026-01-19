Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलिया के स्टार पेसर पैट कमिंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले दो से तीन ग्रुप स्टेज मैचों से बाहर रह सकते हैं क्योंकि वह अभी तक पूरी तरह मैच फिटनेस हासिल नहीं कर पाए हैं। यह जानकारी ऑस्ट्रेलिया के चीफ सेलेक्टर जॉर्ज बेली ने दी।

कमिंस के अलावा अन्य खिलाड़ी अपडेट

जॉर्ज बेली ने तीन घायल खिलाड़ियों- पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और टिम डेविड के बारे में जानकारी दी। बेली ने कहा कि हेजलवुड और डेविड टूर्नामेंट से पहले फिट हो जाएंगे, लेकिन कमिंस की स्थिति अलग है। वह कम से कम दो ग्रुप स्टेज मैचों से बाहर रह सकते हैं।

बेली ने मीडिया से कहा, '[टिम डेविड] को पिछले हफ्ते हैमस्ट्रिंग की मामूली चोट हुई थी, लेकिन अब वह पूरी तरह फिट हैं। जोश भी इसी स्थिति में हैं, लेकिन पैट कमिंस टूर्नामेंट में थोड़ी देर से शामिल होंगे, संभवतः तीसरे या चौथे मैच के आसपास।'

कमिंस की चोट और फिटनेस

कमिंस को पिछले समय में लोअर बैक की समस्या रही है। लंबे समय की रिहैबिलिटेशन के बाद उन्होंने एडिलेड टेस्ट खेला। जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने एशेज 2025-26 अपने नाम किया, उन्हें बाकी सीरीज में आराम दिया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का इरादा है कि कमिंस को पर्याप्त समय मिले ताकि वह मैच फिटनेस हासिल कर सकें।

बेली ने कहा, 'हमारा प्लान है कि वह पूरी तरह तैयार होकर टूर्नामेंट में शामिल हों। अगर कुछ बदलाव की जरूरत पड़ी, तो हम बैकअप प्लान के तहत बदलाव करेंगे।'

ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप स्टेज शेड्यूल

ऑस्ट्रेलिया T20 WC 2026 की शुरुआत 11 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ कोलंबो के प्रेमाड़ा स्टेडियम में करेगी। दूसरा मैच 13 फरवरी को उसी मैदान पर जिम्बाब्वे के खिलाफ है। बेली ने पुष्टि की कि कमिंस इन दोनों मैचों से बाहर रहेंगे।

टीम उम्मीद कर रही है कि वह 16 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ पालेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले महत्वपूर्ण मैच तक फिट हो जाए। उनका आखिरी ग्रुप मैच 20 फरवरी को ओमान के खिलाफ उसी स्टेडियम में होगा।

बैकअप योजना तैयार

ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ तीन T20I सीरीज के लिए कुछ अतिरिक्त पेसर शामिल किए हैं। 17 सदस्यीय स्क्वाड में शॉन एबॉट, माहली बियर्डमैन, जैक एडवर्ड्स, बेन द्वार्शुइस जैसे खिलाड़ी शामिल हैं। अगर कमिंस बाहर रहते हैं, तो इनमें से किसी को टूर्नामेंट के लिए टीम में शामिल किया जा सकता है। टीम कमिंस के लिए एक ट्रैवलिंग रिज़र्व भी नामित करने की योजना बना रही है।