कोलंबो (श्रीलंका) : ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच से पूर्व झटका लगा है क्योंकि आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 कैंपेन में बुधवार को आयरलैंड के खिलाफ अपने शुरुआती मैच में पावर हिटर टिम डेविड को नहीं खेल पाएंगे। डेविड से पहले जोश हेजलवुड और पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के चोटिल खिलाड़ियों में शामिल हैं जिससे टूर्नामेंट की शुरुआत में मिचेल मार्श की कप्तानी वाली टीम के पास तेज गेंदबाजों के ऑप्शन कम हो गए हैं।

कोलंबो में होने वाले मैच से पहले कप्तान मिचेल मार्श ने कन्फर्म किया कि डेविड अगले मैचों में फिर से मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा, 'हम निश्चित रूप से अगले कुछ मैचों में उन्हें वापसी करते हुए देखेंगे।' डेविड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन से उबर रहे हैं और 2021 की विजेता टीम उन्हें आराम से टीम में लाना चाहती है। कमिंस और हेजलवुड की गैरमौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया 2011 के बाद पहली बार इन दोनों और मिचेल स्टार्क के बिना वर्ल्ड कप में खेलेगा। उनकी गैरमौजूदगी में नाथन एलिस फास्ट बॉलिंग यूनिट को लीड करेंगे, जिसमें जेवियर बार्टलेट और बेन ड्वारशुइस भी दावेदारी में हैं।

मार्श ने कहा, 'पिछले 12 महीनों में बेनी ड्वारशुइस और जेवियर बार्टलेट जैसे खिलाड़ियों ने हमारे लगभग सभी मैच खेले हैं, इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि वे हमारे लिए भूमिका निभा पाएंगे।' उन्होंने आगे कहा, 'हमने शायद 18 से 20 लोगों की एक टीम बनाई है जो पिछले 12 महीनों में खेल चुके हैं और हमारे पास उन सभी के लिए खेलने का समय है। उन सभी ने मैचों में अलग-अलग हालात का सामना किया है और हालांकि उनमें से कुछ ने ऑस्ट्रेलिया के लिए ज्यादा नहीं खेला है, लेकिन उन्होंने बहुत क्रिकेट खेला है, और हमें यहां जो ग्रुप मिला है, उस पर हमें पूरा भरोसा है।' ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप B में को-होस्ट श्रीलंका, जिम्बाब्वे, ओमान और आयरलैंड के साथ रखा गया है जिनका सामना वे बुधवार 11 फरवरी को करेंगे।