नई दिल्ली : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दक्षिण अफ्रीका ने ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए यूएई को 6 विकेट से हरा दिया। पहले गेंदबाजों ने यूएई को 122/6 पर रोका और फिर 123 रन के लक्ष्य को 13.2 ओवर में हासिल कर ग्रुप स्टेज में लगातार चौथी जीत दर्ज की।

पहले गेंदबाजी में दिखा बॉश का कमाल

टॉस जीतकर कप्तान Aiden Markram ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पिच पर नमी और बादलों की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए तेज गेंदबाजों ने शुरुआत से दबाव बनाया। Corbin Bosch ने शानदार स्पेल डालते हुए 4 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 3 विकेट झटके। उनके अलावा Kagiso Rabada ने भी सटीक लाइन-लेंथ से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया।

यूएई की शुरुआत खराब रही। कप्तान मोहम्मद वसीम, आर्यांश शर्मा और सोहैब खान जल्दी आउट हो गए। अलीशन शरफू ने संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से ज्यादा सहयोग नहीं मिला। निर्धारित 20 ओवर में यूएई 6 विकेट पर 122 रन ही बना सकी।

बारिश के बाद तेज रन चेज

हल्की बारिश के कारण दूसरी पारी की शुरुआत में थोड़ी देरी हुई, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने लक्ष्य का पीछा आक्रामक अंदाज में किया।

एडेन मार्करम और क्विंटन डी कॉक ने सधी हुई शुरुआत दी। इसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस ने 36 रन की तेज पारी खेलकर मैच पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका की झोली में डाल दिया। अंत में जेसन स्मिथ ने विजयी रन लेकर टीम को 13.2 ओवर में जीत दिला दी।

स्कोर संक्षेप

यूएई: 122/6 (20 ओवर)

दक्षिण अफ्रीका: 123/4 (13.2 ओवर)

परिणाम: दक्षिण अफ्रीका 6 विकेट से विजयी

इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने सुपर-8 से पहले शानदार लय हासिल कर ली है और अब उसकी नजर भारत के खिलाफ बड़े मुकाबले पर रहेगी।

प्लेइंग 11

दक्षिण अफ्रीका: एडेन मार्करम, क्विंटन डी कॉक, रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, जेसन स्मिथ, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, कगिसो रबाडा, एनरिक नॉर्खिया, क्वेना मफाका

यूएई: आर्यांश शर्मा, मोहम्मद वसीम, अलीशन शरफू, सोहैब खान, सैयद हैदर, मोहम्मद अरफान, ध्रुव पराशर, मोहम्मद फारूक, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मोहम्मद जवादुल्लाह।