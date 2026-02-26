स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में भारत और जिम्बाब्वे के मुकाबले से पहले ही एक बड़ा समीकरण बन चुका है। दरअसल, भारतीय फैंस की नजरें सिर्फ IND vs ZIM मैच पर ही नहीं, बल्कि उससे पहले होने वाले SA vs WI मुकाबले पर भी टिकी हैं। साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच होने वाला यह मैच तय कर सकता है कि भारत की सेमीफाइनल राह कितनी आसान या मुश्किल होगी।

क्यों अहम है SA vs WI मुकाबला?

सुपर-8 के ग्रुप-1 की स्थिति फिलहाल बेहद दिलचस्प है। वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका अपने-अपने पहले मैच जीतकर टॉप-2 में हैं, जबकि भारत को अफ्रीका के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी और उसका नेट रन रेट काफी नीचे है।

अगर साउथ अफ्रीका वेस्टइंडीज को हरा देती है, तो भारत के लिए राह कुछ आसान हो सकती है। ऐसी स्थिति में अगर भारत अपने बचे हुए दोनों मैच (जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ) जीत लेता है, तो वह सेमीफाइनल की रेस में मजबूती से बना रहेगा।

अगर वेस्टइंडीज जीता तो?

पेच तब फंसेगा जब वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका को हरा दे। ऐसी स्थिति में भारत, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज — तीनों के 4-4 अंक हो सकते हैं। तब फैसला नेट रन रेट से होगा। इस हालत में भारत को सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी, ताकि उसका रन रेट बेहतर हो सके।

ग्रुप-1 की मौजूदा स्थिति

वेस्टइंडीज – 1 मैच, 2 अंक (NRR +5.350)

साउथ अफ्रीका – 1 मैच, 2 अंक (NRR +3.880)

भारत – 1 मैच, 0 अंक (NRR -3.880)

जिम्बाब्वे – 1 मैच, 0 अंक (NRR -5.350)

ग्रुप-2 अपडेट

दूसरी ओर, ग्रुप-2 से इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। उसने शुरुआती दोनों मुकाबले जीतकर 4 अंक हासिल कर लिए हैं। वहीं पाकिस्तान की राह अब बेहद कठिन नजर आ रही है।

कुल मिलाकर, भारत की सेमीफाइनल उम्मीदें सिर्फ उसके प्रदर्शन पर ही नहीं, बल्कि SA vs WI मुकाबले के नतीजे पर भी टिकी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसकी जीत टीम इंडिया के लिए राहत लेकर आती है।