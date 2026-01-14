स्पोर्ट्स डेस्क : आईपीएल 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के दो घरेलू मुकाबलों के वेन्यू को लेकर चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पुष्टि की है कि रायपुर का शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आईपीएल 2026 में RCB के दो होम मैचों की मेजबानी करेगा। डिफेंडिंग चैंपियन RCB इन मुकाबलों के लिए रायपुर को अस्थायी घरेलू मैदान के रूप में इस्तेमाल करेगी।

मुख्यमंत्री ने की आधिकारिक घोषणा

मंगलवार, 13 जनवरी को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि दिन में उनकी RCB के सीईओ राजेश मेनन से मुलाकात हुई, जिसमें रायपुर में आईपीएल मैच कराने पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा, 'आज हमारी RCB के CEO राजेश मेनन से बातचीत हुई। उन्होंने हमसे मुलाकात की और तय हुआ है कि रायपुर में आईपीएल के दो मैच खेले जाएंगे।'

BCCI और RCB अधिकारियों के साथ हुई अहम बैठक

इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उनकी मुलाकात BCCI के संयुक्त सचिव प्रभतेज सिंह भाटिया और RCB के उपाध्यक्ष राजेश मेनन से भी हुई। इस दौरान उन्हें RCB की जर्सी भेंट की गई और रायपुर स्टेडियम में आगामी आईपीएल मुकाबलों के आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं और संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।

तैयारियों को मिली रफ्तार

RCB के अधिकारी पहले ही रायपुर स्टेडियम का दौरा कर चुके हैं और छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के साथ शुरुआती बातचीत भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद अब इन मुकाबलों की तैयारियां तेज होने की उम्मीद है।

आखिरी बार कब हुआ था रायपुर में IPL मैच?

रायपुर में आखिरी बार 2013 में IPL मुकाबला खेला गया था, जब दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने-सामने थे। इसके बाद से छत्तीसगढ़ के क्रिकेट फैंस आईपीएल की वापसी का इंतजार कर रहे थे, जो अब 2026 में खत्म होने वाला है।

RCB के बाकी होम मैच कहां खेले जाएंगे?

अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक, RCB अपने शेष पांच घरेलू मुकाबले नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेल सकती है। अगर ऐसा होता है, तो बेंगलुरु के फैंस के लिए यह फैसला थोड़ा निराशाजनक हो सकता है।

चिन्नास्वामी स्टेडियम से क्यों हटाए गए मैच?

RCB का नियमित घरेलू मैदान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पिछले साल एक विजय परेड के दौरान मची भगदड़ के बाद सवालों में आ गया था, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद एक स्वतंत्र आयोग ने स्टेडियम को बड़े आयोजनों के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया। इसी वजह से यह मैदान 2025 महिला वर्ल्ड कप और 2026 पुरुष टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी से भी वंचित रहा।