बेंगलुरु : कर्नाटक सरकार ने भले ही बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैच कराने की मंजूरी दे दी हो, लेकिन यह अभी तय नहीं हुआ है। इसमें शामिल तीन पाटिर्यों - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) और राज्य सरकार के बीच कुछ बातचीत चल रही है। KSCA के एक बड़े अधिकारी ने इस बारे में साफ जानकारी न होने का इशारा करते हुए कहा, 'आपको RCB से बात करनी होगी। KSCA को IPL मैच होस्ट करने के लिए सरकार से परमिशन मिल गई है। हालांकि, किए जाने वाले और पूरे किए जाने वाले सभी काम चल रहे हैं और तय समय के मुताबिक पूरे हो जाएंगे।'

हाल ही में हुबली को रणजी ट्रॉफी के लिए वेन्यू के तौर पर अनाउंस करते हुए KSCA ने कहा था, 'अभी, एक्सपर्ट कमिटी और दूसरी कानूनी अथॉरिटीज की रिकमेंडेशन के हिसाब से बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी बढ़ाने का काम चल रहा है। कई दर्शक गेट और एक्सेस पॉइंट को अभी तोड़ा और चौड़ा किया जा रहा है, साथ ही दूसरे जरूरी सुधार के काम भी किए जा रहे हैं।'

KSCA द्वारा किए जा रहे कामों के महीने के आखिर तक पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि, यह समझा जाता है कि 4 जून, 2025 की दुखद घटनाओं के बाद फ्रेंचाइजी मैचों को होस्ट करने के लिए कंडीशनल अप्रूवल के बजाय बिना शर्त क्लीयरेंस मांग रही है। फ्रेंचाइजी ने रायपुर में एक रेकी की है और छत्तीसगढ़ की राजधानी में शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में गेम कराने का ऑप्शन देख रही है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अभी तक IPL 2026 का शेड्यूल जारी नहीं किया है, क्योंकि असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनावों की तारीखों का इंतज़ार है। बीसीसीआई आम तौर पर चुनाव की तारीखों के आसपास आईपीएल का प्रोग्राम बनाता है। चिन्नास्वामी स्टेडियम की तैयारी को लेकर अनिश्चितता ने देरी को और बढ़ा दिया है। इस बीच, कुछ ऐसी ही स्थिति में, राजस्थान रॉयल्स ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में अपने मैच होस्ट करने के लिए राज्य सरकार से हर्जाना मांगा है।

फ्रेंचाइजी द्वारा BCCI और राज्य सरकार को दिए गए एक नोट में कहा गया है, 'पहचाने गए और नियमों का पालन करने वाले जोखिमों को देखते हुए, BCCI द्वारा एसएमएस स्टेडियम में आरआर के मैच होस्ट करने का कोई भी फैसला राज्य या स्टेडियम अथॉरिटी से औपचारिक हर्जाने के अधीन होना चाहिए, जो आरआर को हमारे ऑपरेशनल कंट्रोल से बाहर स्ट्रक्चरल, लाइफ-सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल या पब्लिक सेफ्टी फेलियर से होने वाली देनदारी से बचाएगा।' क्रिकबज़ ने राजस्थान राज्य सरकार के दखल के बाद 11 फरवरी को जयपुर में आरआर के अपने सात में से चार गेम खेलने की संभावना के बारे में बताया है। अभी IPL 26 मार्च से शुरू होने वाला है।