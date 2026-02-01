स्पोर्ट्स डेस्क : टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले में उन्होंने दबाव के बीच खेली गई 63 रन की पारी से न सिर्फ टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी अपने नाम की।

तीसरा अर्धशतक, सीरीज का शानदार अंत

सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में अपना तीसरा अर्धशतक जड़ा। उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों पर 63 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 6 छक्के शामिल थे। इस पारी के साथ सूर्यकुमार ने सीरीज को 242 रन के साथ खत्म किया।

T20I में 3000 रन सबसे तेज बनाने वाले बल्लेबाज

पांचवें टी20 में लगाया गया यह अर्धशतक सूर्यकुमार यादव के लिए और भी खास रहा। उन्होंने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बनने का कारनामा किया।

सूर्यकुमार यादव ने यह आंकड़ा 1822 गेंदों में हासिल किया

इससे पहले यह रिकॉर्ड UAE के मोहम्मद वसीम (1947 गेंद) के नाम था। इसके साथ ही सूर्यकुमार यादव विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद 3000 T20I रन पूरे करने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए।

T20I में 3000 रन सबसे तेज (गेंदों के हिसाब से)

सूर्यकुमार यादव (भारत) – 1822 गेंद

मोहम्मद वसीम (यूएई) – 1947 गेंद

जोस बटलर (इंग्लैंड) – 2068 गेंद

आरोन फिंच (ऑस्ट्रेलिया) – 2077 गेंद

डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) – 2113 गेंद

ईशान किशन के साथ रिकॉर्ड साझेदारी

जब भारत ने शुरुआती पांच ओवरों में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के विकेट गंवा दिए, तब सूर्यकुमार यादव क्रीज पर आए। इसके बाद उन्होंने ईशान किशन के साथ मिलकर 137 रन की विस्फोटक साझेदारी की। ईशान किशन: 103 रन (पहला T20I शतक), सूर्यकुमार यादव: 63 रन, इस साझेदारी की बदौलत भारत ने 271/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो उसका तीसरा सबसे बड़ा T20I स्कोर है।

46 रन से जीत, भारत ने सीरीज 4-1 से जीती

271 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम दबाव में आ गई और 225 रन पर सिमट गई। फिन एलन: 80 रन, रचिन रवींद्र: 30 रन, डेरिल मिचेल: 26 रन, ईश सोढ़ी: 33 रन, भारत ने मुकाबला 46 रन से जीतकर सीरीज 4-1 से अपने नाम की।

अब T20 वर्ल्ड कप पर नजर

न्यूजीलैंड सीरीज में शानदार जीत के बाद अब भारतीय टीम की नजरें T20 वर्ल्ड कप 2026 पर हैं। टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला 7 फरवरी को USA के खिलाफ खेलेगी।

