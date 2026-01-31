स्पोर्ट्स डेस्क: टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 मुकाबले में उतरेगी। इस मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के पास एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का सुनहरा मौका होगा। शानदार फॉर्म में चल रहे सूर्यकुमार टी20 क्रिकेट में कप्तान के तौर पर खास उपलब्धि हासिल करना चाहेंगे।

कप्तान के तौर पर 1000 रन के करीब पहुंचे सूर्यकुमार

सूर्यकुमार यादव अगर इस मैच में 73 रन बना लेते हैं तो वह टी20 इंटरनेशनल में कप्तान के तौर पर 1000 रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे।

अब तक सूर्या 42 टी20 मैचों में कप्तानी करते हुए 39 पारियों में 927 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने एक शतक और छह अर्धशतक भी लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 100 रन रहा है। इसके अलावा उनका बल्लेबाजी औसत 27.26 और स्ट्राइक रेट 157.65 का है।

इस खास क्लब में शामिल हैं धोनी, विराट और रोहित

टी20 में कप्तान के तौर पर 1000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की सूची में फिलहाल एमएस धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा शामिल हैं।

रोहित शर्मा – 62 मैचों में 1905 रन

विराट कोहली – 50 मैचों में 1570 रन

एमएस धोनी – 72 मैचों में 1112 रन

अगर सूर्यकुमार यह उपलब्धि हासिल करते हैं तो वह इस खास सूची में शामिल हो जाएंगे।

दुनियाभर के कप्तानों में बाबर आजम सबसे आगे

अगर टी20 इंटरनेशनल में कप्तानों के प्रदर्शन की बात करें तो पाकिस्तान के बाबर आजम इस सूची में शीर्ष पर हैं। उन्होंने 85 मैचों में 2642 रन बनाए हैं।

ऑस्ट्रेलिया के आरोन फिंच 76 मैचों में 2236 रन के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं यूएई के मोहम्मद वसीम और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन भी 2000 से ज्यादा रन बनाने वाले कप्तानों में शामिल हैं।

सीरीज में शानदार फॉर्म में हैं सूर्यकुमार

न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज में सूर्यकुमार यादव शानदार लय में नजर आए हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी टीम इंडिया के लिए अहम साबित हो रही है। ऐसे में फैंस को उम्मीद होगी कि वह पांचवें टी20 में भी बड़ी पारी खेलकर टीम को जीत दिलाएं और इतिहास रचें।