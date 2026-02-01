स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किए जाने के फैसले के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने तेजी से प्रतिक्रिया दी है। बोर्ड ने देश के शीर्ष व्हाइट-बॉल खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी माहौल में बनाए रखने के लिए एक नई घरेलू टूर्नामेंट ODOMMO बांग्लादेश T20 कप 2026 की घोषणा की है। “ODOMMO” यानी “अदम्य” नाम वाला यह टूर्नामेंट सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि पुरस्कार राशि, मैच फीस और रणनीतिक नियमों के साथ पूरी तरह प्रतिस्पर्धी इवेंट होगा।

ODOMMO T20 कप 2026: फॉर्मेट और तारीखें

ODOMMO बांग्लादेश T20 कप का आयोजन 5 से 9 फरवरी के बीच किया जाएगा। इसमें कुल तीन टीमें हिस्सा लेंगी—

धूमकेतु XI

दरबार XI

दुरंतो XI

ग्रुप स्टेज के मुकाबले 5, 6 और 7 फरवरी को खेले जाएंगे, जबकि 9 फरवरी को फाइनल आयोजित होगा। हर मैच के दिन शाम 4 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम और शाम 6 बजे से मुकाबले शुरू होंगे।

कप्तान और टीम लीडरशिप

इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश के कई बड़े नाम मैदान पर नजर आएंगे।

लिटन कुमार दास – धूमकेतु XI के कप्तान

नजमुल हुसैन शांतो – दरबार XI के कप्तान

अकबर अली – दुरंतो XI के कप्तान

यह टूर्नामेंट ऐसे समय में हो रहा है, जब BCB ने T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत न जाने का फैसला किया था—एक ऐसा निर्णय जिससे कई खिलाड़ी असहमत बताए गए और अंततः स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में जगह मिली।

पुरस्कार राशि और मैच फीस पर जोर

BCB ने साफ किया है कि ODOMMO T20 कप केवल एक “कंसोलेशन टूर्नामेंट” नहीं होगा। बोर्ड ने 2.5 करोड़ टका (करीब 1.87 करोड़ रुपये) की कुल पुरस्कार राशि और खिलाड़ियों की फीस तय की है। बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक, खिलाड़ियों को मैच फीस के साथ अतिरिक्त इंसेंटिव भी दिए जाएंगे, ताकि मुकाबलों की प्रतिस्पर्धा बनी रहे और खिलाड़ी इसे गंभीरता से लें।

इम्पैक्ट प्लेयर नियम से बढ़ेगा रोमांच

ODOMMO T20 कप में इम्पैक्ट प्लेयर नियम भी लागू किया जाएगा, जिससे टीमों को मैच के दौरान रणनीतिक लचीलापन मिलेगा। इससे घरेलू क्रिकेट में आधुनिक T20 ट्रेंड्स को अपनाने और खिलाड़ियों की टैक्टिकल समझ बढ़ाने में मदद मिलेगी।

फिटनेस कैंप और तैयारियां

टूर्नामेंट से पहले BCB 1 फरवरी से शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में फिटनेस कैंप आयोजित करेगा। इसका मकसद खिलाड़ियों को मैच-फिट रखना और प्रतिस्पर्धी लय में लाना है, ताकि वे ग्लोबल इवेंट के दौरान भी उच्च स्तर का प्रदर्शन कर सकें।

कोचिंग स्टाफ की घोषणा

तीनों टीमों के कोचिंग स्टाफ भी तय कर दिए गए हैं:

धूमकेतु XI: मोहम्मद सलाहुद्दीन (हेड कोच), मोहम्मद अशरफुल (असिस्टेंट)

दरबार XI: मिज़ानुर रहमान बाबुल (हेड कोच), तुषार इमरान (असिस्टेंट)

दुरंतो XI: हन्नान सरकार (हेड कोच), राजिल सालेह (असिस्टेंट)

टिकट कीमतें और फैंस के लिए राहत

BCB ने फैंस के लिए किफायती टिकट दरें रखी हैं:

ईस्टर्न गैलरी: BDT 100

नॉर्दर्न/सदर्न गैलरी: BDT 200

क्लब हाउस: BDT 500

ग्रैंड स्टैंड: BDT 1000