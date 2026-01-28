स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज का चौथा टी20 इंटरनेशनल मैच विजाग में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है। भारतीय टीम में एक बदलाव किया गया है और ईशान किशन की जगह अर्शदीप सिंह को मौका मिला है। न्यूजीलैंड टीम में काइल जैमीसन की जगह जैक फाउल्क्स को मौका मिला है। भारत पहले तीन मैच जीतकर सीरीज को पहले से ही अपने नाम कर लिया है और अब टीम क्लीन स्वीप की और बढ़ेगी। न्यूजीलैंड टी20 विश्व कप से पहले जीत की राह पर लौटना चाहेगी।

सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतने के बाद कहा, 'कल ट्रेनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा ओस थी। वह चाहते हैं कि उनकी टीम अच्छी आदतों को दोहराए और आए हुए लोगों का मनोरंजन करे। ईशान किशन को थोड़ी चोट है, उनकी जगह अर्शदीप सिंह खेलेंगे।

मिशेल सैंटनर ने कहा, 'ओस पड़नी शुरू हो गई है। वह चाहते हैं कि उनकी टीम ज़्यादा रन बनाए। उनका कहना है कि पिच अच्छी है। लॉकी, ब्रेसवेल अभी भी बाहर हैं, एलन अभी आने वाले हैं। काइल जैमीसन की जगह जैक फाउल्क्स आए हैं। नीशम अभी भी खेलने के लिए फिट नहीं हैं।

प्लेइंग 11

भारत : अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रित बुमरा

न्यूजीलैंड : टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), जैकरी फॉल्क्स, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी