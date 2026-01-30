स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज़ अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सीरीज़ का आखिरी और सबसे अहम मुकाबला तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम पिछली हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। पिछले मैच में भारत को 50 रन की करारी हार झेलनी पड़ी थी, जिससे टीम पर दबाव साफ़ नजर आ रहा है। इस बीच भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के पास न सिर्फ मैच जिताने, बल्कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ा व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाने का भी शानदार अवसर है।

सीरीज बराबर करने की चुनौती

आखिरी टी20 मैच भारतीय टीम के लिए बेहद अहम है। सीरीज़ में पिछड़ने के बाद भारत किसी भी हाल में यह मुकाबला जीतकर सकारात्मक अंत करना चाहेगा। घरेलू मैदान पर खेलते हुए टीम इंडिया की कोशिश रहेगी कि बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी दोनों विभागों में दमदार प्रदर्शन किया जाए। तिरुवनंतपुरम की पिच आमतौर पर बल्लेबाज़ों के लिए मददगार मानी जाती है, ऐसे में एक हाई-स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद की जा रही है।

सूर्यकुमार यादव के नाम 3000 रन का ऐतिहासिक मौका

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव इस मैच में एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर सकते हैं। अगर सूर्या आखिरी टी20 मैच में 33 रन बना लेते हैं, तो उनके टी20 इंटरनेशनल करियर के 3000 रन पूरे हो जाएंगे। अब तक सूर्यकुमार यादव ने 97 पारियों में 2967 रन बनाए हैं। सिर्फ 33 रन की दूरी उन्हें इस खास उपलब्धि से अलग कर रही है, जो उन्हें आधुनिक टी20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज़ों की सूची में और मजबूती से शामिल कर देगी।

रोहित शर्मा से आगे निकलने का मौका

टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज़ 3000 रन बनाने के मामले में सूर्यकुमार यादव, भारतीय दिग्गज रोहित शर्मा से आगे निकल सकते हैं। अगर सूर्या यह उपलब्धि 98वीं पारी में हासिल कर लेते हैं, तो वे एरॉन फिंच की बराबरी करेंगे और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ देंगे। रोहित ने टी20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे करने के लिए 108 पारियां खेली थीं, जबकि सूर्या इससे 10 पारियां पहले यह मुकाम हासिल कर सकते हैं।

टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 3000 रन (पारी के हिसाब से)

मोहम्मद रिजवान – 79 पारियां

विराट कोहली – 81 पारियां

बाबर आजम – 81 पारियां

मुहम्मद वसीम – 84 पारियां

एरॉन फिंच – 98 पारियां

वीरनदीप सिंह – 98 पारियां

सूर्यकुमार यादव इस सूची में कई बड़े नामों के बराबर पहुंचने के बेहद करीब हैं।

इन दिग्गजों से आगे निकलने की तैयारी

3000 रन पूरे करते ही सूर्यकुमार यादव इन खिलाड़ियों को पीछे छोड़ सकते हैं:

मार्टिन गप्टिल – 101 पारियां

डेविड वॉर्नर – 102 पारियां

जोस बटलर – 106 पारियां

रोहित शर्मा – 108 पारियां

पॉल स्टर्लिंग – 113 पारियां

नंबर 4 पर छक्कों का नया रिकॉर्ड

सिर्फ रन ही नहीं, छक्कों के मामले में भी सूर्या इतिहास के बेहद करीब हैं। टी20 क्रिकेट में नंबर 4 पर बल्लेबाज़ी करते हुए उन्होंने अब तक 199 छक्के लगाए हैं। एक और छक्का लगाते ही वे इस पोज़िशन पर 200 छक्के पूरे करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे।

कप्तान के रूप में भी खास उपलब्धि

टी20 इंटरनेशनल में कप्तान के तौर पर सूर्यकुमार यादव के नाम 49 छक्के दर्ज हैं। अगर आखिरी मैच में वे एक छक्का और जड़ देते हैं, तो कप्तान के रूप में 50 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हो जाएगा।