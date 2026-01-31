स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार, 31 जनवरी 2026 तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया पहले ही 3-1 की बढ़त के साथ सीरीज अपने नाम कर चुकी है, लेकिन यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले अहम तैयारी माना जा रहा है। चौथे मैच में भारत को 50 रन से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद टीम इस मुकाबले में वापसी करना चाहेगी।

सीरीज का महत्व और टीमों की नजर

लगातार तीन मुकाबले जीतने के बाद भारत को चौथे मैच में हार झेलनी पड़ी थी। कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर के लिए यह मैच टीम संयोजन को अंतिम रूप देने का मौका होगा। खासतौर पर गेंदबाजी संयोजन को लेकर टीम मैनेजमेंट फैसला ले सकता है, जिसकी ओर हाल ही में रोहित शर्मा ने भी संकेत दिए थे। वहीं न्यूजीलैंड की टीम चौथे मैच की जीत से मिले आत्मविश्वास को बरकरार रखते हुए अपनी बल्लेबाजी को मजबूत करने पर ध्यान देगी, ताकि वर्ल्ड कप में मजबूत शुरुआत की जा सके।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 क्रिकेट में अब तक 29 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारत ने 17 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 11 मुकाबलों में जीत मिली है। आंकड़ों के आधार पर टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आता है।

पिच रिपोर्ट

ग्रीनफील्ड स्टेडियम की पिच आमतौर पर संतुलित मानी जाती है। यहां बल्लेबाजों को रन बनाने के अवसर मिलते हैं, लेकिन अनुशासित गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों को भी मदद मिलती है। इस मैदान पर पहले भी हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले हैं।

मौसम रिपोर्ट

मौसम विभाग के अनुसार मैच के दौरान तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन केरल की नमी के कारण दूसरी पारी में ओस अहम भूमिका निभा सकती है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है।

संभावित प्लेइंग 11

टीम इंडिया : अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन / श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हर्षित राणा / अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती / कुलदीप यादव।

न्यूजीलैंड : फिन एलेन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, मिशेल सैंटनर (कप्तान), जैक फोल्क्स / जेम्स नीशम, माइकल ब्रेसवेल / ईश सोढ़ी, काइल जैमीसन / मैट हेनरी, जैकब डफी।