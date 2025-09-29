दुबई: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर अपना रिकॉर्ड 9वां खिताब जीता, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के लिए बल्ले से यह टूर्नामेंट शानदार नहीं रहा। 35 वर्षीय बल्लेबाज ने 7 मैचों में केवल 72 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 47 रहा। फाइनल में लक्ष्य 147 रन का पीछा करते हुए सूर्यकुमार एक बार फिर संघर्ष करते दिखे और केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए।

फाइनल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार ने अपने फॉर्म पर उठ रहे सवालों को नकारते हुए कहा, 'मैं महसूस करता हूं कि फॉर्म के मामले में मैं नेट्स में किए गए अभ्यास पर भरोसा करता हूं। मेरी तैयारी कितनी सटीक है, यही मेरी प्राथमिकता है। मैच शुरू होने के बाद सब कुछ ऑटो-पायलट पर चलता है। इसलिए मैं यह नहीं मानता कि मैं फॉर्म में नहीं हूं, मैं सिर्फ रन की कमी में हूं। मैं मानता हूं कि यदि आप मेहनत जारी रखते हैं, तो रन जरूर आएंगे। भगवान की कृपा और कड़ी मेहनत से सब सही समय पर ठीक हो जाएगा।'

टी20आई में सूर्यकुमार का संघर्ष

हालांकि सूर्यकुमार ने आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर उन्हें सफलता नहीं मिली। एशिया कप से पहले भी उनकी टी20आई फॉर्म खास अच्छी नहीं रही थी। दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पिछली दो टी20 सीरीज में उन्होंने अधिक रन नहीं बनाए।

अब सूर्यकुमार की नजरें अक्टूबर 29 से शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगली टी20आई श्रृंखला पर हैं, जिसमें वह अपनी बल्लेबाजी में सुधार करने की उम्मीद रखेंगे।

भारत की पाकिस्तान पर जोरदार जीत

मैदान पर भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। पाकिस्तान को 19.1 ओवर में 146 रन पर समेटते हुए भारत ने फाइनल में मात्र दो गेंदों की बर्बादी के साथ लक्ष्य हासिल कर खिताब जीता। तिलक वर्मा ने 69* रन की नाबाद पारी खेलकर टीम की जीत सुनिश्चित की। शिवम दुबे ने उनके साथ मिलकर 60 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई और 33 रन बनाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।

इस जीत के साथ भारत ने एशिया कप में रिकॉर्ड 9वां खिताब अपने नाम किया, जबकि कप्तान सूर्यकुमार ने कहा कि मेहनत जारी रखने से रन और प्रदर्शन दोनों लौटकर आएंगे।