स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले अपने बल्लेबाजी क्रम को लेकर चल रही चर्चाओं पर खुलकर बात की है। रोहित शर्मा की जगह कप्तानी संभालने के बाद सूर्या ने टीम की जरूरत को प्राथमिकता देते हुए नंबर तीन का अपना पसंदीदा स्थान छोड़ा, जिसके बाद उनके फॉर्म को लेकर सवाल उठने लगे थे।

नंबर तीन या चार? सूर्या ने साफ किया रुख

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले सूर्यकुमार यादव ने कहा कि वह बल्लेबाजी क्रम को लेकर पूरी तरह लचीले हैं। सूर्या ने कहा, 'मैंने भारत के लिए नंबर तीन और चार—दोनों स्थानों पर बल्लेबाजी की है। आंकड़े देखें तो नंबर चार पर मेरे आंकड़े थोड़े बेहतर हैं, हालांकि नंबर तीन पर भी रिकॉर्ड अच्छे रहे हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे अहम टीम की जरूरत है।'

उन्होंने आगे कहा कि मैच की परिस्थिति के अनुसार फैसला लिया जाएगा। 'अगर हालात ऐसे होते हैं कि हमें तुरंत एक दाएं हाथ के बल्लेबाज की जरूरत हो, तो मैं खुद बल्लेबाजी के लिए उतरूंगा। नहीं तो तिलक वर्मा (फिलहाल चोटिल) ने नंबर तीन पर शानदार प्रदर्शन किया है।'

9000 टी20 रन से बस 25 रन दूर

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में सूर्यकुमार यादव एक खास उपलब्धि के करीब हैं। उन्हें टी20 क्रिकेट (टी20 अंतरराष्ट्रीय, घरेलू और फ्रेंचाइजी टी20) में 9000 रन पूरे करने के लिए सिर्फ 25 रन की जरूरत है।

2025 में सूर्या का फॉर्म रहा चिंता का कारण

आईपीएल 2025 में शानदार वापसी के बावजूद सूर्यकुमार यादव अंतरराष्ट्रीय टी20 में लय हासिल नहीं कर सके। साल 2025 में उन्होंने 19 टी20 पारियों में सिर्फ 218 रन बनाए। उनका औसत 13.62 और स्ट्राइक रेट 123.16 रहा, जो उनके करियर में पहली बार किसी कैलेंडर ईयर में 150 से नीचे गया।

न्यूजीलैंड सीरीज पर टिकी निगाहें

अब सूर्यकुमार यादव की अगली बड़ी चुनौती न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज है, जो भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले आखिरी अंतरराष्ट्रीय असाइनमेंट होगी।

भारत का T20 World Cup 2026 शेड्यूल

डिफेंडिंग चैंपियन भारत अपने अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ मुंबई में करेगा।

12 फरवरी: भारत vs नामीबिया

15 फरवरी: भारत vs पाकिस्तान

18 फरवरी: भारत vs नीदरलैंड्स

