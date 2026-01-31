स्पोर्ट्स डेस्क : तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवें टी20 मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर अपने अंदाज़ से फैंस को मंत्रमुग्ध कर दिया। 31 जनवरी को खेले गए इस मैच में SKY ने महज 30 गेंदों पर आक्रामक अर्धशतक जड़ते हुए कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कीं। उनकी यह पारी सिर्फ मैच के लिहाज़ से अहम नहीं रही, बल्कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक में भी एक नया अध्याय जोड़ गई।

न्यूजीलैंड के खिलाफ 30 गेंदों में विस्फोट

सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने 30 गेंदों में 63 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। SKY की इस पारी में उनका ट्रेडमार्क 360-डिग्री बल्लेबाज़ी देखने को मिली, जहां उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट्स लगाए और कीवी गेंदबाजी आक्रमण को बैकफुट पर धकेल दिया।

सबसे कम गेंदों में 3000 T20I रन: वर्ल्ड रिकॉर्ड

इस अर्धशतकीय पारी के साथ सूर्यकुमार यादव ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन पूरे कर लिए। खास बात यह रही कि उन्होंने यह मुकाम सिर्फ 1822 गेंदों में हासिल किया, जो दुनिया में सबसे तेज है। इस दौरान उन्होंने यूएई के बल्लेबाज़ मुहम्मद वसीम का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 1947 गेंदों में 3000 T20I रन पूरे किए थे। यह रिकॉर्ड SKY की निरंतरता और आक्रामकता दोनों को दर्शाता है।

भारत के लिए T20I में 3000+ रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी

35 वर्षीय सूर्यकुमार यादव अब भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 या उससे अधिक रन बनाने वाले सिर्फ तीसरे बल्लेबाज़ बन गए हैं। उन्होंने 104 मैचों की 98 पारियों में 3030 रन बनाए हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि केवल दो दिग्गजों ने हासिल की थी।

रोहित शर्मा: 159 मैचों में 4231 रन

विराट कोहली: 125 मैचों में 4188 रन

इस सूची में SKY का नाम जुड़ना उनकी अहमियत को और मजबूत करता है।

400+ छक्के: SKY का पावर हिटिंग रिकॉर्ड

सूर्यकुमार यादव ने टी20 फॉर्मेट में एक और बड़ा मुकाम हासिल किया। वह 400 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के सिर्फ 27वें खिलाड़ी बन गए हैं। SKY ने 350 टी20 मैचों में 403 छक्के ठोककर यह कारनामा किया। भारतीय खिलाड़ियों में उनसे आगे केवल रोहित शर्मा (547 छक्के) और विराट कोहली (435 छक्के) हैं।

कप्तानी में भी चमक बरकरार

कप्तान के तौर पर SKY ने न सिर्फ टीम का नेतृत्व किया, बल्कि अपने प्रदर्शन से उदाहरण भी पेश किया। बड़े मुकाबलों में तेज रन बनाने की उनकी क्षमता भारत की टी20 रणनीति की रीढ़ बन चुकी है। मिडिल ऑर्डर में आकर मैच की गति बदलना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है।