स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय T20I बल्लेबाज़ी के रिकॉर्ड्स फिलहाल दो आधुनिक दिग्गजों—रोहित शर्मा और विराट कोहली के नाम दर्ज हैं। लेकिन अब इन रिकॉर्ड्स पर सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरे हैं भारत के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज़ सूर्यकुमार यादव। SKY तेज़ी से उस ऐतिहासिक मुकाम की ओर बढ़ रहे हैं, जहां वह भारत के लिए T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं।

भारत के लिए मौजूदा T20I रन लिस्ट

फिलहाल पुरुष T20I क्रिकेट में भारत के टॉप तीन रन-स्कोरर इस प्रकार हैं: रोहित शर्मा: 4,231 रन, विराट कोहली: 4,188 रन, सूर्यकुमार यादव: 2,902 रन; सूर्यकुमार यादव पहले ही इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं और बाकी खिलाड़ियों से काफी आगे निकल चुके हैं।

रिकॉर्ड तोड़ने के लिए SKY को कितने रन चाहिए?

सूर्यकुमार यादव के मौजूदा 2,902 रनों को देखते हुए गणित बिल्कुल साफ है: विराट कोहली को पीछे छोड़ने के लिए: 4,188 – 2,902 = 1,286 रन; रोहित शर्मा को पीछे छोड़ने के लिए: 4,231 – 2,902 = 1,329 रन, यानी जैसे ही सूर्यकुमार 1,329 और रन जोड़ेंगे, वह भारत के सबसे बड़े T20I रन-स्कोरर बन जाएंगे।

क्यों यह रिकॉर्ड पूरी तरह हासिल किया जा सकता है?

इस रिकॉर्ड चेज़ को खास बनाती है सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाज़ी की रफ्तार और निरंतरता। SKY ने अपने 2,902 रन सिर्फ 95 पारियों में बनाए हैं, वह भी 164.23 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से, जो T20 क्रिकेट के इतिहास में बेहद खास माना जाता है।

35 साल की उम्र में भी सूर्यकुमार अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर नहीं हैं। मौजूदा फॉर्म और भारतीय टीम में उनकी लीडरशिप भूमिका को देखते हुए उम्मीद है कि वह अगले दो से तीन साल तक T20I खेलते रहेंगे। अगर वह हर साल औसतन 400–450 रन भी बनाते हैं, तो अगले 2–3 सीज़न में रोहित और विराट—दोनों के रिकॉर्ड टूट सकते हैं।

मैच सारांश: भारत बनाम न्यूज़ीलैंड दूसरा T20I

रायपुर में खेले गए दूसरे T20I मुकाबले में भारत ने न्यूज़ीलैंड को 7 विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज़ में 2-0 की बढ़त बना ली। 209 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान सूर्यकुमार यादव (नाबाद 82) और ईशान किशन (76) की तूफानी पारियों की बदौलत भारत ने 28 गेंद शेष रहते मुकाबला जीत लिया।

इससे पहले न्यूज़ीलैंड ने 208/6 का स्कोर बनाया, जिसमें मिचेल सैंटनर (47) और रचिन रवींद्र (44) का अहम योगदान रहा। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा सफल T20I रनचेज रहा और 200+ लक्ष्य का पीछा करते हुए फुल मेंबर टीम की गेंदों के लिहाज़ से सबसे बड़ी जीत भी बनी।