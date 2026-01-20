Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज का आगाज 21 जनवरी से नागपुर में होने जा रहा है। यह सीरीज सिर्फ टीम इंडिया के संयोजन के लिहाज से नहीं, बल्कि कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए भी बेहद अहम मानी जा रही है। लंबे समय से टी20 फॉर्मेट में रन बनाने के लिए जूझ रहे सूर्यकुमार के सामने खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगा। फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि क्या ‘मिस्टर 360 डिग्री’ एक बड़ी पारी के साथ वापसी कर पाएंगे। 

9000 रन पूरे करने से महज 25 रन दूर सूर्यकुमार 

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में सूर्यकुमार यादव एक बड़े व्यक्तिगत मुकाम को छू सकते हैं। वह टी20 क्रिकेट में 9000 रन पूरे करने से महज 25 रन दूर हैं। ऐसा करने पर वह इस आंकड़े तक पहुंचने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे। उनसे पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। 

सूर्यकुमार यादव की फॉर्म पर सवाल 

पिछले एक साल में सूर्यकुमार यादव का टी20 प्रदर्शन उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं रहा है। विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर पहचान बनाने वाले सूर्या लगातार अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे हैं। कई क्रिकेट जानकारों का मानना है कि अगर वह टीम के कप्तान नहीं होते, तो टी20 वर्ल्ड कप की संभावित योजनाओं में उनका नाम संदिग्ध हो सकता था। हालांकि टीम मैनेजमेंट और सीनियर खिलाड़ियों ने उन पर भरोसा जताया है।

“बस एक पारी की जरूरत” – टीम मैनेजमेंट का विश्वास 

टीम इंडिया के भीतर यह भावना है कि सूर्यकुमार को सिर्फ एक प्रभावशाली पारी की ज़रूरत है। एक बार लय में लौटने के बाद वह मैच का रुख अकेले बदल सकते हैं। कप्तानी की जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाज़ी का दबाव जरूर बढ़ा है, लेकिन यही सीरीज उनके आत्मविश्वास को वापस पाने का बड़ा मंच बन सकती है। नागपुर में होने वाला पहला टी20 इस लिहाज़ से बेहद खास माना जा रहा है।

सूर्यकुमार यादव के टी20 आंकड़े 

346 मैच
320 इनिंग्स 
8,975 रन 
औसत 34.78 
स्ट्राइक रेट 152 से अधिक 
6 शतक और 59 अर्धशतक 

भारतीय टी20 क्रिकेट के सबसे बड़े रन स्कोरर 

भारत के लिए टी20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है, जिन्होंने 414 मैचों में 13,543 रन बनाए हैं। दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा हैं, जिनके खाते में 463 मैचों में 12,248 रन दर्ज हैं। वहीं शिखर धवन 334 मैचों में 9,797 रन बनाकर तीसरे नंबर पर हैं।

क्या नागपुर बनेगा सूर्या की वापसी का गवाह? 

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सूर्यकुमार यादव नागपुर में अपनी आलोचनाओं का जवाब देंगे या फिर फैंस को उनकी बड़ी पारी के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ यह सीरीज न सिर्फ भारत की तैयारी का इम्तिहान है, बल्कि कप्तान सूर्या के करियर के इस अहम मोड़ का भी। 
 