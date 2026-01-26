गुवाहाटी : न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारत ने आठ विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज की। रिकॉर्ड रनचेज के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया के आक्रामक क्रिकेट की खुलकर तारीफ की और कहा कि यह वही ब्रांड है, जिसे टीम लगातार अपनाना चाहती है।

आक्रामक क्रिकेट ही टीम इंडिया की पहचान: सूर्यकुमार

मैच के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि भारतीय टीम किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी करना जानती है। 'यही वह ब्रांड का क्रिकेट है, जो हम खेलना चाहते हैं। हमें पता है कि 20 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद भी कैसे बल्लेबाजी करनी है। ऊपर के दो-तीन बल्लेबाजों ने मेरा काम आसान कर दिया,' — सूर्यकुमार यादव

उन्होंने लेग स्पिनर रवि बिश्नोई की भी तारीफ की, जिन्होंने चार ओवर में 2/18 के किफायती आंकड़े दर्ज किए। 'रवि बिश्नोई की योजनाएं बिल्कुल साफ हैं, वह अपनी ताकत जानता है। उसे टीम में शामिल करना अच्छा रहा और वरुण चक्रवर्ती को आराम देने का मौका मिला।'

अभिषेक-सूर्यकुमार की तूफानी साझेदारी

भारत का रनचेज पूरी तरह से अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव के नाम रहा। अभिषेक शर्मा: 20 गेंदों पर नाबाद 68 रन (7 चौके, 5 छक्के), सूर्यकुमार यादव: 26 गेंदों पर नाबाद 57 रन, दोनों ने मिलकर भारत को सिर्फ 10 ओवर में 155/2 के स्कोर तक पहुंचा दिया और मुकाबला 60 गेंद शेष रहते खत्म कर दिया।

टी20I इतिहास का सबसे तेज रनचेज

यह जीत टी20I इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बन गई। भारत ने किसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ 150 से ज्यादा रन का लक्ष्य सबसे तेज हासिल किया। इससे पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के नाम था, जिसने 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 37 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल किया था।

न्यूजीलैंड कप्तान ने मानी भारत की श्रेष्ठता

हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने स्वीकार किया कि उनकी टीम बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर अपेक्षित स्कोर नहीं बना सकी।

'भारत को गेंदबाजी में श्रेय जाता है। पावरप्ले में विकेट गिरना अहम रहा। 150 रन बनाने के बाद हमें पता था कि मुकाबला मुश्किल होगा। यह 180–190 रन की पिच थी,' — मिचेल सैंटनर

सीरीज भारत के नाम, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड

इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की टी20I सीरीज अपने नाम कर ली, 2024 के बाद से फुल मेंबर टीमों के खिलाफ 11वीं लगातार T20I सीरीज जीत दर्ज की, घरेलू मैदान पर लगातार 10वीं T20I सीरीज जीत का रिकॉर्ड भी कायम रखा।

संक्षिप्त स्कोर

न्यूजीलैंड: 153/9 (20 ओवर) ग्लेन फिलिप्स 48, मार्क चैपमैन 32, जसप्रीत बुमराह 3/17

भारत: 155/2 (10 ओवर), अभिषेक शर्मा 68*, सूर्यकुमार यादव 57*