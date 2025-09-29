स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ACC (एशियाई क्रिकेट परिषद) की आलोचना की है क्योंकि उनकी टीम को फाइनल में पाकिस्तान पर जीत के बाद एशिया कप ट्रॉफी नहीं दी गई। यह तब हुआ जब भारतीय टीम ने ACC के अध्यक्ष और PCB (पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड) के प्रमुख मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार की तीखी टिप्पणी

सूर्यकुमार ने कहा, 'यह एक ऐसी चीज है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। जब से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया है, मैं क्रिकेट पर नजर रख रहा हूं। एक चैंपियन टीम को ट्रॉफी से वंचित कर दिया जाता है। वह भी कड़ी मेहनत से अर्जित की गई। ऐसा नहीं है कि यह आसानी से हुआ। लेकिन यह कड़ी मेहनत से मिली जीत थी। हम 4 तारीख से यहां हैं और आज एक मैच खेला। दो दिनों में लगातार दो अच्छे मैच। मुझे लगता है कि हम इसके हकदार थे। और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मुझे लगता है कि मैंने इसे वास्तव में अच्छी तरह से अभिव्यक्त किया है।'

उन्होंने आगे कहा, 'अगर आप मुझे ट्रॉफियों के बारे में बताएं, तो मेरी ट्रॉफियां मेरे ड्रेसिंग रूम में रखी हैं। सभी 14 खिलाड़ी मेरे साथ हैं। पूरा सपोर्ट स्टाफ भी मेरे साथ है। ये असली ट्रॉफियां हैं। एशिया कप के इस पूरे सफर में मैं इन खिलाड़ियों का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। जब से हम यहां आए हैं, हमने यह टूर्नामेंट खेला है। हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मुझे लगता है कि ये असली ट्रॉफियां हैं। असली पल जिन्हें मैं प्यारी यादों के रूप में अपने साथ ले जा रहा हूं, जो आगे भी हमेशा मेरे साथ रहेंगी। बस इतना ही।'

भारत ने जीता 9वां एशिया कप खिताब

भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर रिकॉर्ड 9वां एशिया कप खिताब जीत लिया। यह भारतीय टीम के लिए एक शानदार जीत थी, जिसने 147 रनों के लक्ष्य को केवल दो गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। शिवम दुबे ने भी भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई, उन्होंने 22 गेंदों पर 33 रन बनाए और तिलक के साथ 60 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की।