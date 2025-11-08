ब्रिस्बेन : भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज 2-1 से जीतने का श्रेय अपने खिलाड़ियों को दिया है। सूर्यकुमार ने शनिवार को पांचवां टी20 बारिश के कारण रद्द होने के बाद कहा, ‘जिस तरह से सभी ने योगदान दिया और जिस तरह से हमने 0-1 से पिछड़ने के बाद वापसी की, उसका श्रेय सभी खिलाड़ियों को जाता है। बल्ले, गेंद और मैदान में भी यह एक अच्छी सीरीज थी। तेज गेंदबाज और स्पिनर, दोनों ही अपना काम बखूबी जानते हैं।'

उन्होंने कहा, ‘बुमराह-अर्शदीप एक घातक जोड़ी है। और फिर अक्षर, वरुण आ रहे हैं और वो कर रहे हैं जो वो सबसे अच्छा करते हैं। और वाशी पिछले मैच में काम आए। उन्होंने अब काफी टी20 क्रिकेट खेल लिया है, वो काफी कुछ लेकर आ रहे हैं और खुद का समर्थन कर रहे हैं।

सूर्यकुमार ने कहा,‘‘कई खिलाड़ी वाकई अच्छा कर रहे हैं। तीन मजबूत टीमों ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड के साथ खेलना विश्व कप से पहले एक बेहतरीन तैयारी होगी। मैंने हाल ही में देखा कि महिला टीम ने भारत में विश्व कप जीता, दर्शकों का अविश्वसनीय समर्थन मिला। यह एक अच्छी चुनौती होगी, रोमांचक टूर्नामेंट होगा, लेकिन अभी बहुत दूर है। दो और सीरीज बाकी हैं।

