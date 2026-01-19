स्पोर्ट्स डेस्क : भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में 2-1 से मिली हार ने क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। इंदौर में खेले गए निर्णायक तीसरे वनडे में विराट कोहली के 54वें शतक के बावजूद टीम इंडिया 41 रन से मुकाबला हार गई। इस हार के बाद महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने टीम के प्रदर्शन पर तीखा पोस्टमॉर्टम किया और साफ शब्दों में हार की वजहें गिनाई।

फील्डिंग बनी हार की सबसे बड़ी वजह

मैच के बाद पूर्व न्यूजीलैंड क्रिकेटर साइमन डूल के साथ बातचीत में गावस्कर ने कहा कि यह सीरीज बल्लेबाज़ों या गेंदबाज़ों की नाकामी से नहीं, बल्कि ढीली फील्डिंग और मैदान पर दबाव न बना पाने के कारण हाथ से फिसली। खास तौर पर मिडिल ओवर्स में भारतीय फील्डरों ने विपक्षी बल्लेबाज़ों को बेहद आसान रन लेने दिए।

‘आसान सिंगल्स’ ने खत्म कर दिया गेंदबाज़ों का असर

गावस्कर ने बिना किसी खिलाड़ी का नाम लिए कहा कि कुछ फील्डरों ने इतने आसान सिंगल्स दिए कि गेंदबाज़ों की मेहनत बेकार हो गई। इससे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज़ों को स्ट्राइक रोटेट करने में मदद मिली और वे बिना जोखिम लिए पारी को आगे बढ़ाते रहे।

'मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने बेहद आसानी से सिंगल्स लेने दिए। रोहित शर्मा फुर्तीले हैं और विराट कोहली तो शानदार एथलीट हैं, लेकिन कुल मिलाकर फील्डिंग ज्यादा प्रोएक्टिव हो सकती थी,' — सुनील गावस्कर

मिचेल और फिलिप्स को मिला जमने का मौका

गावस्कर के मुताबिक, जब फील्डिंग के जरिए दबाव नहीं बनाया गया, तो डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स जैसे बल्लेबाज़ बिना किसी खतरे के क्रीज़ पर जम गए। वनडे क्रिकेट में जहां मोमेंटम सबसे अहम होता है, वहीं भारत विपक्ष को “स्क्वीज़” करने में पूरी तरह नाकाम रहा।

कोहली का शतक भी नहीं दिला सका जीत

इंदौर वनडे में विराट कोहली की 108 गेंदों पर 124 रन की पारी उनके प्रोफेशनलिज़्म का बेहतरीन उदाहरण थी, लेकिन मैदान से मिले कमजोर समर्थन के चलते भारत कभी भी मुकाबले पर पकड़ नहीं बना सका। फील्डिंग की चूक ने टीम को हर मोर्चे पर एक कदम पीछे रखा।