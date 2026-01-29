स्पोर्ट्स डेस्क: न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले में एक बार फिर असफल रहे भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज़ संजू सैमसन को दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। अच्छी शुरुआत के बावजूद संजू 24 रन बनाकर आउट हो गए, जिसके बाद उनकी बल्लेबाज़ी तकनीक और खास तौर पर फुटवर्क को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

अच्छी शुरुआत के बाद फिर निराशा

संजू सैमसन ने 15 गेंदों में 24 रन बनाकर तेज शुरुआत की, लेकिन वह इस पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके। उन्हें कप्तान मिचेल सैंटनर ने आउट किया। पिछले चार मैचों में संजू के बल्ले से महज 40 रन निकले हैं, जिससे टीम में उनकी जगह पर खतरा मंडराने लगा है, खासकर तब जब ईशान किशन नंबर-3 पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।

गावस्कर का तीखा हमला: फुटवर्क बिल्कुल नहीं था

संजू के आउट होने के बाद कमेंट्री के दौरान सुनील गावस्कर खासे नाराज़ नजर आए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि संजू का विकेट खराब फुटवर्क की वजह से गिरा।

गावस्कर ने कहा, 'मेरी पहली नजर में तो बिल्कुल भी फुटवर्क नहीं था। मुझे नहीं लगता कि गेंद में कोई खास टर्न था। वह बस वहीं खड़े रहे, थोड़ा सा जगह बनाई और ऑफ साइड की तरफ खेलने की कोशिश की।'

‘तीनों स्टंप खोल दिए, गलती दोहराई’

गावस्कर ने आगे कहा, 'जैसा मैंने कहा, पैरों में लगभग कोई मूवमेंट नहीं था। लेग स्टंप के बाहर निकलकर एक बार फिर तीनों स्टंप्स खोल दिए। जब आप चूकते हैं तो गेंदबाज़ जरूर हिट करेगा। संजू सैमसन के साथ दूसरी बार भी यही हुआ।'

50 रन से हारा भारत, न्यूजीलैंड की तूफानी बल्लेबाज़ी

मैच की बात करें तो न्यूज़ीलैंड ने भारत को चौथे टी20 में 50 रन से हराया। पहले बल्लेबाज़ी करते हुए न्यूज़ीलैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 215 रन बनाए। टिम सिफर्ट (36 गेंदों में 62 रन) और डेवोन कॉनवे (23 गेंदों में 44 रन) ने 8.2 ओवर में 100 रन जोड़कर शानदार शुरुआत दिलाई।

भारतीय गेंदबाज़ों की वापसी, लेकिन…

हालांकि अंतिम 10 ओवरों में भारतीय गेंदबाज़ों ने कुछ हद तक वापसी की। अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव ने दो-दो विकेट झटके, लेकिन डैरिल मिचेल ने 18 गेंदों में 39 रन बनाकर न्यूजीलैंड को बड़े स्कोर तक पहुंचाया।

दुबे और रिंकू की कोशिशें नाकाफी

लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम 18.4 ओवर में 165 रन पर ऑलआउट हो गई। शिवम दुबे ने 23 गेंदों में आक्रामक 65 रन बनाए, जबकि रिंकू सिंह ने 30 गेंदों में 39 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके।

सैंटनर बने मैच के हीरो

न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने गेंद से भी कमाल दिखाया और 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वह न्यूजीलैंड के सबसे सफल गेंदबाज़ रहे।