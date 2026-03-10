नई दिल्ली : पूर्व भारतीय क्रिकेटर और राज्यसभा MP हरभजन सिंह ने तृणमूल कांग्रेस MP और 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य कीर्ति आजाद की आलोचना की, जिन्होंने रविवार को अहमदाबाद में टीम की जीत के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 ट्रॉफी को मंदिर ले जाने के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव, हेड कोच गौतम गंभीर और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के चेयरमैन जय शाह के इंडियन टीम लीडरशिप ग्रुप पर सवाल उठाया था।

टीम इंडिया ने रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड पर 96 रन की शानदार जीत के बाद रिकॉर्ड तोड़ तीसरा T20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतकर इतिहास रच दिया। वह टाइटल बचाने और होम नेशन के तौर पर इसे जीतने वाली पहली टीम बन गई। जीत के बाद सूर्यकुमार, गंभीर और जय शाह स्टेडियम के पास एक हनुमान मंदिर में आशीर्वाद लेने गए और ट्रॉफी साथ ले गए।

मंगलवार को रिपोर्टर्स से बात करते हुए कीर्ति ने इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोई खिलाड़ी या खेल किसी धर्म या जाति का नहीं होता। TMC MP कीर्ति आजाद के बयान पर हरभजन सिंह ने ANI से बात करते हुए भारतीय टीम के ट्रॉफी मंदिर ले जाने पर पॉलिटिक्स करने के लिए उनकी आलोचना की। उन्होंने कहा कि आजाद की बातें हैरान करने वाली थीं और कहा कि एक पूर्व क्रिकेटर होने के नाते, उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए और शायद वे स्पोर्ट्समैनशिप से ज्यादा पॉलिटिक्स को तवज्जो दे रहे हैं।

हरभजन सिंह ने कहा, 'यह अजीब है कि कोई खिलाड़ियों के ट्रॉफी मंदिर ले जाने पर पॉलिटिक्स कर रहा है। कीर्ति खुद एक पुराने क्रिकेटर हैं, इसलिए मुझे उनसे ऐसी बात कहने की उम्मीद नहीं थी। शायद वह पॉलिटिक्स को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं और भूल गए हैं कि वह एक स्पोर्ट्समैन हैं।'

कीर्ति आजाद ने कहा था, 'जब टीम इंडिया जीती, जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल हैं, तो 140 करोड़ लोग उत्साहित थे। कोई स्पोर्ट्सपर्सन या स्पोर्ट्स किसी धर्म या जाति से नहीं बल्कि सिर्फ स्पोर्ट्स से जुड़ा होता है। एक स्पोर्ट्सपर्सन के तौर पर मैं कहता हूं कि टीम इंडिया ने भारत को जीत दिलाई। टीम इंडिया जीती और यह भारत के लोगों के लिए गर्व की बात है।'