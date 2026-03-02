स्पोर्ट्स डेस्क: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पांच विकेट से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। इस मैच में संजू सैमसन ने नाबाद 97 रन की पारी खेली और टीम को 196 रन के लक्ष्य तक पहुंचाया। हालांकि, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और वर्तमान हेड कोच गौतम गंभीर ने मैच के बाद कहा कि शिवम दुबे के योगदान को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए।

दुबे के दो चौके बने निर्णायक

गंभीर ने विशेष रूप से शिवम दुबे के 19वें ओवर में लगे दो चौकों को हाईलाइट किया। हार्दिक पंड्या के आउट होने के बाद भारत को 17 रन चाहिए थे और दबाव काफी ज्यादा था। इस मुश्किल स्थिति में दुबे की आक्रामक बल्लेबाजी ने मैच का समीकरण भारत के पक्ष में मोड़ दिया। गंभीर ने कहा कि टीम खेल में छोटे योगदान भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितना बड़े प्रदर्शन।

'टीम स्पोर्ट में छोटे योगदान बड़े मैच जीतने में अहम होते हैं। शिवम के ये दो चौके उतने ही महत्वपूर्ण थे जितना संजू की 97 रनों की पारी। यही हमारी टीम की फिलॉसफी रहेगी।' – गौतम गंभीर

संजू सैमसन की विश्व स्तरीय पारी

गंभीर ने संजू सैमसन के प्रदर्शन की भी जमकर तारीफ की। उनके मार्गदर्शन में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे बड़ी सफल रन चेज़ की। गंभीर ने कहा कि संजू ने दबाव के समय टीम के लिए कदम बढ़ाया और भारत को जीत दिलाई।

'संजू सैमसन वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं। उन्होंने उस समय टीम के लिए कदम बढ़ाया जब सबसे ज्यादा जरूरत थी।' – गौतम गंभीर

टीम इंडिया की जीत में हर योगदान महत्वपूर्ण

गंभीर ने यह भी स्पष्ट किया कि बड़े प्रदर्शन को जितनी खबर मिलती है, छोटे योगदान भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि यही टीम इंडिया की जीत का मूल मंत्र है और इस फिलॉसफी के तहत हर खिलाड़ी की भूमिका अहम होती है।

भारत का ऐतिहासिक रन चेज

196 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत लड़खड़ाई, लेकिन संजू सैमसन ने मोर्चा संभालकर टीम को जीत दिलाई। उनकी नाबाद 97 रनों की पारी ने भारत को टी20 वर्ल्ड कप में अब तक का सबसे बड़ा सफल रन चेज दिलाया और सेमीफाइनल की दौड़ में टीम को मजबूती से आगे बढ़ाया।