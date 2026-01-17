स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने आखिरकार उस पल पर चुप्पी तोड़ी, जब उन्होंने सिडनी सिक्सर्स और सिडनी थंडर के बीच बिग बैश लीग (BBL) मुकाबले में बाबर आजम को सिंगल लेने से मना कर दिया था। स्मिथ ने साफ किया कि यह फैसला किसी निजी कारण से नहीं, बल्कि पूरी तरह से रणनीति के तहत लिया गया था, ताकि टीम पावर सर्ज का अधिकतम फायदा उठा सके।

बाबर की सिंगल लेने की कोशिश

यह वाकया एससीजी में खेले गए मुकाबले के दौरान 11वें ओवर में हुआ, जब बाबर आज़म 38 गेंदों पर 47 रन बनाकर खेल रहे थे। क्रिस ग्रीन की गेंदों पर तीन डॉट खेलने के बाद बाबर ने सिंगल लेने की कोशिश की, लेकिन स्मिथ ने हाथ के इशारे से उन्हें वापस भेज दिया और खुद स्ट्राइक पर बने रहे। यह फैसला बाबर को पसंद नहीं आया और ओवर खत्म होने के बाद दोनों बल्लेबाज़ों के बीच हल्की असहजता भी देखने को मिली।

स्मिथ ने बल्ले से दिया फैसले का जवाब

स्टीव स्मिथ का यह फैसला पूरी तरह सही साबित हुआ। पावर सर्ज के पहले ओवर में उन्होंने रायन हैडली के खिलाफ लगातार चार छक्के जड़े और कुल 32 रन बटोर लिए, जो BBL इतिहास का सबसे महंगा ओवर बन गया। ओवर की आखिरी गेंद पर स्मिथ ने सिंगल लेकर बाबर को स्ट्राइक दी, लेकिन अगली ही गेंद पर बाबर नाथन मैकएंड्रयू की गेंद पर आउट हो गए। पवेलियन लौटते समय उनकी नाराज़गी साफ झलक रही थी।

मैच के बाद चैनल 7 से बातचीत में स्मिथ ने कहा, '10 ओवर के बाद कप्तान और कोच ने कहा था कि तुरंत पावर सर्ज लें। मैंने सोचा कि एक ओवर रुकते हैं, मैं छोटी बाउंड्री की तरफ खेलना चाहता था। मेरा लक्ष्य उस ओवर से 30 रन निकालने का था और हमें 32 रन मिले। नतीजा टीम के पक्ष में रहा, हालांकि बाबर शायद उस सिंगल को मना करने से खुश नहीं थे।'

शतक के साथ मैच जिताया

स्मिथ ने इस मुकाबले में सिर्फ 41 गेंदों पर तूफानी शतक जड़ा और सिडनी सिक्सर्स को पांच विकेट से जीत दिलाई। वहीं, बाबर आज़म मैच के बाद मैदान पर दोबारा नजर नहीं आए, हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम में वापसी की या नहीं। इस पर मिचेल स्टार्क ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि टी20 क्रिकेट में बल्लेबाज़ अक्सर हालात के हिसाब से अपने पसंदीदा मुकाबले चुनते हैं, ठीक वैसे ही जैसे गेंदबाज़ करते हैं।