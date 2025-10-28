ब्रिस्बेन : स्टीव स्मिथ, जो पर्थ में पहले एशेज टेस्ट के दौरान पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान होंगे, ने इंग्लैंड के 'बैजबॉलर्स' को चेतावनी दी है कि ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर रन बनाना "मुश्किल" होगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को पुष्टि की कि नामित कप्तान कमिंस अपनी पीठ में लम्बर बोन स्ट्रेस इंजरी के कारण पहला टेस्ट नहीं खेल पाएंगे। 21 नवंबर से शुरू होने वाली क्रिकेट की सबसे पुरानी प्रतिद्वंद्विता से पहले दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है।

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्मिथ ने अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी को चेतावनी देते हुए कहा कि बेन स्टोक्स की टीम का स्वागत इंग्लैंड की बेजान पिचों के विपरीत, हरी-भरी पिचों पर किया जाएगा। फॉक्स क्रिकेट के हवाले से गाबा में रिपोर्टर्स से बात करते हुए स्मिथ ने कहा, 'ऑस्ट्रेलिया में हालात अलग होने वाले हैं, है ना? मुझे लगता है कि पिछले तीन-चार साल शायद बल्लेबाजों के लिए उतने ही चुनौतीपूर्ण रहे हैं जितने हमने लंबे समय में देखे हैं, खासकर टॉप ऑर्डर के लिए।'

स्मिथ ने आगे कहा, 'तो ऐसे हालात में गेंदबाज बहुत अनुभवी और बहुत अच्छे हैं, और यह बल्लेबाजों के लिए मुश्किल काम होने वाला है। यह सभी बल्लेबाजों के लिए मुश्किल होगा, लेकिन जब आप तेजी से रन बनाने की कोशिश करेंगे, तो यह बहुत मुश्किल होगा।'

पिछले चार सालों में ऑस्ट्रेलिया पिछले दशक की तुलना में सीम-बॉलिंग पिचों की ओर काफी आगे बढ़ा है। 2021-22 एशेज की शुरुआत से ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचों में टॉप सात बल्लेबाजों का औसत प्रति आउट 30.22 रहा है, जिसमें 20 टेस्ट में कुल 24 शतक शामिल हैं। इसके विपरीत 2022 में 'बैज़बॉल' युग शुरू होने के बाद से बल्लेबाजों का औसत 38.94 रहा है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में रन बनाने की कला में गिरावट आई है, हेड ने शानदार प्रदर्शन किया है, उन्होंने छह शतकों के साथ 54.64 का औसत और घरेलू परिस्थितियों में 88.90 का स्ट्राइक रेट हासिल किया है। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर ट्रैविस हेड इंग्लैंड के तेज गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त करने की कुंजी हो सकते हैं।

हेड की तुलना में इसी अवधि में ऑस्ट्रेलिया में किसी भी अन्य खिलाड़ी का औसत 45.29 से अधिक नहीं रहा है। हेड को तो सफलता का फॉर्मूला मिल गया है, लेकिन बाकी बैगी ग्रीन्स स्टार्स के साथ ऐसा नहीं हुआ है। स्मिथ का पिछले चार होम समर्स में औसत 45.26 रहा है, जबकि अपने करियर के पहले 10 सालों में ऑस्ट्रेलिया में उनका एवरेज 63.20 था।

