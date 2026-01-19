स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ भले ही इस समय जबरदस्त फॉर्म में हों, लेकिन उन्हें इस बात का पूरा अहसास है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम में उनकी वापसी अब बेहद मुश्किल है। स्मिथ ने साफ कहा कि मौजूदा टीम संयोजन को देखते हुए अब उनके लिए दरवाज़ा लगभग बंद हो चुका है।

चयनकर्ताओं ने T20 फॉर्मेट में स्मिथ से बना ली दूरी

ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ता T20 फॉर्मेट में अब स्मिथ से आगे बढ़ चुके हैं। स्मिथ ने आखिरी बार फरवरी 2024 में T20 इंटरनेशनल मैच खेला था और मौजूदा हालात में उनकी वापसी की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। हालांकि, BBL 2025-26 में सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलते हुए स्मिथ ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाज़ी से सभी को चौंकाया है। उन्होंने सिडनी थंडर के खिलाफ 42 गेंदों में शतक जड़ा, जिसमें एक ओवर में 32 रन और चार छक्के शामिल थे।

टॉप ऑर्डर में जगह मिलना मुश्किल

स्मिथ को पता है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग जोड़ी होंगे, जिससे टॉप ऑर्डर में जगह बनाना लगभग नामुमकिन है। ब्रिसबेन हीट के खिलाफ 40 गेंदों में 54 रन की पारी खेलने के बाद स्मिथ ने कहा, 'बेशक मैं बड़े टूर्नामेंट्स में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो मौका निकल चुका है। टीम के पास दो ऐसे ओपनर हैं जो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए मैं पूरी तरह रिलैक्स हूं और यहां खेल का मज़ा ले रहा हूं।'

वनडे से संन्यास और फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट पर फोकस

स्टीव स्मिथ पहले ही वनडे क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। ऑफ-सीजन में वह न्यूयॉर्क में रहते हैं और हाल ही में उन्होंने मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में वॉशिंगटन फ्रीडम को पहला खिताब जिताया। स्मिथ ने बताया कि उन्होंने ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में हार के बाद वनडे क्रिकेट छोड़ा, ताकि वह ज्यादा फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट खेल सकें और T20 फॉर्मेट में लय बनाए रख सकें।

कैसे बदला स्मिथ का T20 गेम

36 वर्षीय स्मिथ ने अपने T20 खेल में बड़ा बदलाव किया है। अब वह गेंद को पहले से ज्यादा दूर तक मारने लगे हैं। इसका ताज़ा उदाहरण सिडनी थंडर के गेंदबाज़ नाथन मैकएंड्रयू के खिलाफ लगाया गया 107 मीटर लंबा छक्का है। स्मिथ ने कहा, 'मैं खुद को थोड़ा मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि गेंद को और दूर तक मार सकूं। आजकल कई बल्लेबाज़ गेंद को बहुत दूर तक मारते हैं और मुझे भी उनके साथ बने रहना है।' उन्होंने यह भी कहा कि ओपनिंग करते हुए दो फील्डर बाहर होने की स्थिति उनके खेल के अनुकूल है।

नजर 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक पर

T20 वर्ल्ड कप 2026 भले ही दूर जाता दिख रहा हो, लेकिन स्मिथ का असली लक्ष्य 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक है, जहां क्रिकेट की वापसी होनी है। 'मेरा मुख्य लक्ष्य ओलंपिक टीम में जगह बनाना है। अगर वहां खेलने का मौका मिला, तो वो वाकई काफी खास होगा,' स्मिथ ने कहा।

सिडनी सिक्सर्स को प्लेऑफ में पहुंचाने में अहम भूमिका

स्मिथ की वापसी का फायदा सिडनी सिक्सर्स को मिला है। उनकी शानदार बल्लेबाज़ी के दम पर टीम BBL प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। सिक्सर्स अब 20 जनवरी को पर्थ स्टेडियम में क्वालिफायर मुकाबले में पर्थ स्कॉर्चर्स से भिड़ेगी।