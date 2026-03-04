स्पोर्ट्स डेस्क : आईसीसी पुरुष T20I बैटिंग रैंकिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पाकिस्तान के ओपनर साहिबज़ादा फरहान ने शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की नंबर-1 पोजीशन को चुनौती दे दी है। T20 वर्ल्ड कप 2026 में दो शतक जमाकर फरहान ने इतिहास रचा और रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच सिर्फ 26 रेटिंग अंकों का अंतर रह गया है। सुपर 8 चरण के बाद जारी ताज़ा रैंकिंग में कई खिलाड़ियों ने उल्लेखनीय सुधार किया है।

फरहान का ऐतिहासिक प्रदर्शन

टी20 विश्व कप में साहिबजादा फरहान ने बेहतरीन फॉर्म दिखाई। वह एक ही संस्करण में दो शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। सुपर 8 चरण के आखिरी मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ उनकी धमाकेदार सेंचुरी ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। इस प्रदर्शन के बाद फरहान T20I बैटिंग रैंकिंग में एक स्थान ऊपर चढ़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गए। उन्होंने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग भी हासिल की। टूर्नामेंट में 383 रन बनाकर उन्होंने फिल सॉल्ट को पीछे छोड़ा और शीर्ष स्थान की दौड़ को रोमांचक बना दिया।

अभिषेक शर्मा की बढ़त बरकरार

भारतीय स्टार अभिषेक शर्मा अभी भी 848 रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर-1 पर कायम हैं। हालांकि फरहान की तेज़ प्रगति ने अंतर को काफी कम कर दिया है। सेमीफाइनल और संभावित फाइनल मुकाबलों में प्रदर्शन के आधार पर यह शीर्ष स्थान बदल भी सकता है। दोनों बल्लेबाज़ों के बीच प्रतिस्पर्धा अब T20I क्रिकेट की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक बन गई है।

भारतीय बल्लेबाज़ों की रैंकिंग में सुधार

सुपर 8 के बाद जारी अपडेट में भारत के ईशान किशन और तिलक वर्मा को भी फायदा हुआ है। ईशान 783 रेटिंग पॉइंट के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि तिलक वर्मा 749 अंकों के साथ छठे नंबर पर हैं। दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस भी एक स्थान ऊपर चढ़कर आठवें स्थान पर आ गए हैं। जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट ने 292 रन बनाकर छह स्थान की छलांग लगाई और 11वें पायदान पर पहुंच गए।

गेंदबाजी रैंकिंग में भारत की बढ़त

T20I बॉलिंग रैंकिंग में भारत के वरुण चक्रवर्ती शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में अब तक 12 विकेट लिए हैं और दूसरे स्थान पर मौजूद गेंदबाज़ से 18 अंकों की बढ़त बनाए रखी है। पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद दो स्थान ऊपर चढ़कर तीसरे नंबर पर आ गए हैं। भारतीय तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह सातवें और अर्शदीप सिंह 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के लियाम डॉसन और दक्षिण अफ्रीका के लुंगी एनगिडी ने भी रैंकिंग में सुधार किया है।

ऑलराउंडर सूची में कड़ी टक्कर

T20I ऑलराउंडर रैंकिंग में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा शीर्ष पर हैं। भारत के हार्दिक पांड्या एक स्थान ऊपर चढ़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं और अब रजा के सबसे नजदीकी प्रतिद्वंद्वी हैं। वेस्टइंडीज के अनुभवी जेसन होल्डर ने भी बल्ले और गेंद से प्रभावशाली प्रदर्शन कर आठ स्थान की छलांग लगाई और 11वें नंबर पर आ गए। कुल मिलाकर, ICC की ताज़ा रैंकिंग ने T20I क्रिकेट में प्रतिस्पर्धा को और रोमांचक बना दिया है। आने वाले नॉकआउट मुकाबले तय करेंगे कि कौन खिलाड़ी इस रेस में आगे निकलता है।