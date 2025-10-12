Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली: टीम इंडिया के अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने आखिरकार अपने 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार 3 विकेट लेने के बाद जडेजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कहा — “मैं 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं, यह तो तय है।”

ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर होने पर बोले जडेजा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से जडेजा की गैरमौजूदगी ने उनके भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए थे। कई विशेषज्ञों ने मान लिया था कि टीम मैनेजमेंट अब जडेजा को लंबे फॉर्मेट में प्राथमिकता दे रहा है। हालांकि, जडेजा ने खुद इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा, “यह मेरे हाथ में नहीं है कि चयनकर्ता क्या सोचते हैं। उन्होंने मुझे कारण बताया था, कोई सरप्राइज़ नहीं था। कप्तान, कोच और सिलेक्टर ने बात की थी कि इस सीरीज में मुझे क्यों नहीं रखा गया। लेकिन मेरा फोकस बना हुआ है। मौका मिलेगा तो वही करूंगा जो हमेशा करता आया हूं।”

‘अधूरा काम पूरा करना है’

36 वर्षीय जडेजा ने यह भी कहा कि वर्ल्ड कप जीतना उनका सपना है और 2023 में भारत के फाइनल में हारने के बाद उन्हें लगता है कि अभी “कुछ अधूरा काम बाकी है।” उन्होंने कहा, “अगली बार जब मौका मिलेगा, मैं पूरी तैयारी के साथ उतरूंगा। पिछली बार हम थोड़ा पीछे रह गए थे, इस बार जो अधूरा रह गया, उसे पूरा करना चाहूंगा।”

टेस्ट में भी दिखाया जलवा

दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3/37 के आंकड़े हासिल किए और वेस्टइंडीज़ को 140/4 पर रोक दिया। उनकी यह प्रदर्शन उस दिन आया जब कप्तान शुभमन गिल ने 129* रन की नाबाद पारी खेलकर भारत को 518/5 डिक्लेयर करने में मदद की।