कोलंबो : चरिथ असालंका, जिन्हें आगामी टी20 विश्व कप के लिए श्रीलंका के कप्तान पद से हटा दिया गया था, इंग्लैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज में फिर से कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे, चयनकर्ताओं ने 50 ओवर के फॉर्मेट में हाल ही में अनुपस्थित रहने के बाद दुष्मंथा चमीरा और धनंजय डी सिल्वा को भी टीम में वापस बुलाया है।

असालंका ने बीमार पड़ने के बाद टी20 ट्राई-सीरीज से पहले असिथा फर्नांडो के साथ घर लौटकर पाकिस्तान का श्रीलंका दौरा बीच में ही छोटा कर दिया था, लेकिन अब उन्हें एक बार फिर टीम का नेतृत्व करने के लिए फिट माना जा रहा है। चमीरा की वापसी से तेज गेंदबाजी आक्रमण मजबूत होता है, जबकि धनंजय डी सिल्वा मध्य क्रम में गहराई और बहुमुखी प्रतिभा जोड़ते हैं।

लाहिरू उदाना, जो पाकिस्तान में वनडे टीम का हिस्सा थे, इस बार टीम में नहीं हैं। टीम में पथुम निसंका और कुसल मेंडिस के रूप में एक स्थिर टॉप ऑडर्र है, जबकि सदीरा समरविक्रमा और कामिंदु मेंडिस मध्य क्रम में स्थिरता प्रदान करना जारी रखेंगे। ऑलराउंडर विकल्प एक प्रमुख फोकस बने हुए हैं, जिसमें वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेल्लालागे और धनंजय लचीलापन प्रदान करते हैं, जबकि महेश थीक्षाना और जेफरी वेंडरसे अन्य स्पिनर हैं।

तेज गेंदबाजी समूह में चमीरा, प्रमोद मदुशन, असिथा फर्नांडो, मिलान रत्नायके और ईशान मलिंगा शामिल हैं। तीन मैचों की वनडे सीरीज 22 जनवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में शुरू होगी। दूसरा और तीसरा वनडे उसी स्थान पर 24 और 27 जनवरी को खेला जाएगा, जिसके बाद तीन मैचों की टी20 सीरीज होगी।

इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका की वनडे टीम :

चरिथ असालंका (कप्तान), पथुम निसंका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस, सदीरा समरविक्रमा, पवन रथनायके, धनंजया डी सिल्वा, जेनिथ लियानागे, कामिंडु मेंडिस, दुनिथ वेल्लालागे, वानिंदु हसरंगा, जेफरी वेंडरसे, महीश थीक्षाना, मिलन रथनायके, असिथा फर्नांडो, प्रमोद मदुशन, ईशान मलिंगा।