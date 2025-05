खेल डैस्क : मुंबई इंडियंस की सनराइजर्स पर शानदार जीत में तीन प्लेयरों का महत्वपूर्ण रोल रहा। पहला ट्रेंट बोल्ट जिन्होंने चार विकेट लेकर हैदराबाद को 143 रन पर रोक दिया। दूसरा रोहित शर्मा का जिन्होंने 70 रन बनाकर मुंबई को अच्छी शुरूआत दी तो तीसरा सूर्यकुमार यादव का जिन्होंने 42 रन बनाकर 16वें ओवर में ही अपनी टीम को जीत दिला दी। मैच जीतने के बाद सूर्यकुमार का सबसे पहले ध्यान दर्शक दीर्घा में बैठी अपनी पत्नी पर गया। पत्नी पर सवाल आने पर उन्होंने कहा कि वह मुंबई से आई है, इसलिए मुझे और क्या चाहिए। वह यहां थीं, इसलिए हमें जीतना ही था।

