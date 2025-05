खेल डैस्क : हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मुंबई और हैदराबाद के बीच मुकाबले से पहले टॉस के दौरान दोनों टीमों के कप्तानों ने पहलगाम अटैक में पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना जाहिर की। इसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मैदान पर दो मिनट का मौन भी रखा। इस दौरान खिलाड़ी पहलगाम अटैक में मारे गए लोगों के प्रति गमगीन नजर आए। आईपीएल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाऊंट पर इसकी एक वीडियो भी पोस्ट की है। देखें-

Let's all stand for peace and humanity.



A minute's silence was observed in Hyderabad to pay respect to the victims of Pahalgam terror attack.



All the players, support staff, commentators & match officials are wearing black armbands for tonight's game. #TATAIPL | #SRHvMI pic.twitter.com/PIVOrIyexY