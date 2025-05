खेल डैस्क : राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में एक हैरान करने वाली घटना घटी, जब मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज ईशान किशन एक अजीबोगरीब तरीके से आउट हो गए। यह वाकया पहली पारी के तीसरे ओवर में हुआ, जब सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने लेग साइड पर एक गेंद फेंकी।



किशन ने इस गेंद को हल्के से गाइड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले से सटती हुई सीधे विकेटकीपर रयान रिकेल्टन के दस्तानों में चली गई। हैरानी की बात यह थी कि किशन ने बिना किसी अल्ट्राएज रिव्यू या अंपायर के फैसले का इंतजार किए तुरंत क्रीज छोड़ दी, मानो उन्हें यकीन हो कि वे आउट हैं। शुरुआत में न तो गेंदबाज चाहर और न ही विकेटकीपर रिकेल्टन ने जोरदार अपील की। केवल मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने कैच-बैक की हल्की अपील की, जिसके बाद चाहर ने भी अपील में साथ दिया। अंपायर ने स्थिति का जायजा लिया और किशन को आउट करार दे दिया।

