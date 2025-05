खेल डैस्क : हैदराबाद में बुधवार को हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुंबई इंडियंस के आईपीएल मैच में जसप्रीत बुमराह ने 300 टी20 विकेट का आंकड़ा छू लिया। इस विकेट के साथ वे आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए लसिथ मलिंगा के साथ संयुक्त रूप से 170 विकेट लेने वाले सबसे सफल गेंदबाज बन गए। बुमराह, युजवेंद्र चहल (373) , पीयूष चावला (319), भुवनेश्वर कुमार (318) और आर अश्विन (315) के बाद टी20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज हैं। उन्होंने गुजरात (घरेलू टीम) के लिए 38 विकेट, भारत के लिए 89 विकेट और मुंबई इंडियंस के लिए 173 विकेट लिए, जिसमें चैंपियंस लीग टी20 के 3 विकेट शामिल हैं।

I.C.Y.M.I



MAXIMUM 🙌 & GONE ☝



Heinrich Klaasen played a superb knock of 71(44) 👍



Jasprit Bumrah completed his 3️⃣0️⃣0️⃣th T20 wicket 👏



Scorecard ▶ https://t.co/nZaVdtxbj3 #TATAIPL | #SRHvMI | @SunRisers | @Jaspritbumrah93 pic.twitter.com/zD4pOlknsy