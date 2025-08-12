नई दिल्ली : एशिया कप 2025 में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और इसके लिए भारतीय टीम का ऐलान भी जल्द ही होने वाला है। एशिया कप का यह संस्करण टी20 फॉर्मेट में होने जा रहा है क्योंकि अगले साल टी20 विश्व कप भी प्रस्तावित है। ऐसे में कई तरह के सवाल सभी के जेहन में चल रहे हैं कि भारतीय दल में कौन-कौन होगा? सलामी बल्लेबाज कौन होंगे, तेज गेंदबाज़ों में किसको-किसको जगह मिलेगी, स्पिनर्स कौन-कौन रहने वाले हैं, ऑलराउंडर्स कौन होंगे और विकेटकीपर कितने रहेंगे और कौन कौन? लिहाजा इसी कड़ी में आज हम विकेटकीपर की बात करने जा रहे हैं, और जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा फॉर्म, टीम संयोजन और आंकड़ों के हिसाब से किसका खेलना तय है तो किसे मिल सकता है वापसी का मौका।

संजू सैमसन (लगभग तय)

इस फेहरिस्त में पहला नाम आता है संजू सैमसन का, जिनका यूएई जाना करीब-करीब तय माना जा रहा है। सैमसन पिछले कुछ दिनों से मौजूदा विश्व चैंपियन भारतीय टी20 टीम के प्रमुख सदस्य हैं। सैमसन ने वैसे तो भारत के लिए 42 टी20 मैचों में 25.32 की औसत और 152.32 के स्ट्राइक रेट से 861 रन बनाए हैं जिसमें तीन शतक भी शामिल हैं।

सैमसन ने भारत के लिए अपना पहला टी20 एक दशक पहले यानी 2015 में ही खेल लिया था, लेकिन उनकी अनिरंतरता उनका स्थान पक्का नहीं कर पा रही थी। हालांकि अब ऐसा नहीं है पिछली 10 टी20 पारियों में उनका प्रदर्शन अछ्वुत रहा है, सैमसन ने इस दौरान 42 की औसत और 188.05 के बेमिसाल स्ट्राइक रेट से 378 रन बनाए हैं। यानी उनके टी20 के करीब 43 फीसदी रन पिछली 10 पारियों में ही आए हैं और टी20 के सभी शतक भी इसी दौरान आए हैं।

सैमसन के इन तीन शतकों में दो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्हीं के घर में आए थे जबकि एक बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद में आया था। सैमसन के लिए आईपीएल 2025 मिला जुला रहा था, चोट से परेशान सैमसन ने इस सीजन राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए 9 ही मुकाबले खेले थे जिसमें एक अर्धशतक के साथ उन्होंने 285 रन बनाए थे। सैमसन टी20में न सिफर् एक विकेटकीपर हैं बल्कि सलामी बल्लेबाज की भूमिका बेहतरीन अंदाज में अदा करते हैं, लिहाजा उनका एशिया कप में जाना लगभग तय ही है।

जितेश शर्मा

अब सवाल यह है कि सैमसन अगर एशिया कप के लिए विकेटकीपर की पहली पसंद हैं तो उनके बैकअप के तौर पर दूसरा विकेटकीपर कौन होगा? वैसे तो अगर ऋषभ पंत चोटिल न हुए होते तो भारतीय दल का हिस्सा बिल्कुल हो सकते थे, तब शायद हम यह बात कर रहे होते कि विकेटकीपर की पहली पसंद पंत होंगे या सैमसन। लेकिन अब वह चोट की वजह से उपलब्ध नहीं है तो बैकअप विकेटकीपर के सवाल का जवाब बेहद मजेदार हो सकता है क्योंकि विकल्प काफी हैं और सभी एक से बढ़कर एक। जिसमें पहला नाम आता है जितेश शर्मा का, वह विकेटकीपर जिन्हें भारत का भावी बेस्ट फिनिशर विकेटकीपर माना जाने लगा था।

जितेश ने आईपीएल में कुछ बेहतरीन पारियां खेली थीं जिसका इनाम उन्हें टीम इंडिया की जर्सी के तौर पर मिला था। जितेश ने भारत के लिए नौ टी20 खेले और इनमें रन सिर्फ 100 बनाए लेकिन उनकी भूमिका अलग थी और नीचे आकर तेज तररर पारी खेलने की ज़म्मिेदारी थी। जितेश ने 147.05 के स्ट्राइक रेट से वह भूमिका निभाई भी लेकिन शायद 14.28 की औसत की वजह से वह चयनकर्ताओं को आगे आकर्षित नहीं कर पाए।

जितेश ने भारत के लिए आखिरी टी20 अफगानिस्तान के खिलाफ जनवरी, 2024 में खेला था। लेकिन आईपीएल 2025 में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को चैंपियन बनाने में अहम योगदान दिया था। जितेश ने 15 मैचों में 37.28 की औसत और 176.35 के स्ट्राइक रेट से 261 रन बनाए थे। जितेश का नीचे आकर आतिशी अंदाज में पारी को समाप्त करने का हुनर हो सकता है उन्हें एशिया कप का टिकट दिला दे।

ध्रुव जुरेल

जुरेल ने भारत के लिए चार टी20 खेले हैं लेकिन इनमें प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, आखिरी बार वह इंग्लैंड के खिलाफ इसी साल की शुरुआत में खेलते हुए नजर आए थे। लेकिन अगर आईपीएल 2025 की बात करें तो वहां उनका प्रदर्शन प्रभावित करने वाला जरूर रहा था, उन्होंने RR के लिए 14 मैचों 37 की औसत और 156.33 के स्ट्राइक रेट से 333 रन बनाए थे जिसमें दो अर्धशतक भी शामिल थे।

इशान किशन

इशान किशन, एक और विकेटकीपर जिसने बहुत ही कम समय में भारतीय टीम में करीब-करीब अपना स्थान पक्का कर लिया था। लेकिन अचानक ही खराब फॉर्म और टीम संयोजन में फिट न बैठने की वजह से वह भारतीय सेटअप से ही बाहर हो गए। बाएं हाथ के इस आक्रामक बल्लेबाज की खासियत है पावरप्ले का लाजवाब इस्तेमाल करना, सैमसन की ही तरह किशन को भी सलामी बल्लेबाजी बेहद रास आती है। और इसी कारण 32 टी20ढ्ढ खेलने के बावजूद वह कभी भी टीम के नियमित सदस्य नहीं हो पाए।

किशन ने भारत के लिए 32 मैचों में 25.67 की औसत और 124.37 के स्ट्राइक रेट से 796 रन बनाए हैं जिसमें 6 अर्धशतक भी शामिल है। किशन का स्ट्राइक रेट भी टी20 के फटाफट अंदाज में उनपर सवाल उठाता है। लेकिन IPL के इस सीजन में उन्होंने इसे ठीक करने की भरपूर कोशिश की है,आईपीएल 2025 में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के लिए 14 मैचों में 152.58 के स्ट्राइक रेट और 35.40 की औसत से 354 रन बनाए थे।

किशन ने IPL 2025 का आगाज भी शतक के साथ किया था लेकिन फिर उनमें निरंतरता की कमी दिखी। किशन उस शतक के बाद पूरे सीजन सिर्फ एक बार और पचास का आंकड़ा पार कर पाए। इशान ने भारत के लिए आखिरी बार टी20 नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। सैमसन के बैकअप के तौर पर किशन को जरूर देखा जा सकता है क्योंकि विकेटकीपर के अलावा वह सलामी बल्लेबाज की भूमिका भी निभा सकते हैं।

के एल राहुल

इस फेहरिस्त में अगला नाम उस खिलाड़ी का है जो भारत के लिए पिछले कुछ सालों से हर मर्ज की दवा बन गए हैं, इसके बावजूद इस फॉर्मेट में वह करीब तीन साल से बाहर हैं। हम बात कर रहे हैं के एल राहुल की, जिन्होंने हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर बतौर सलामी बल्लेबाज दो शतक के साथ 532 रन बनाए थे। सफेद गेंद की बात करें तो राहुल वनडे में भी टीम इंडिया के अभिन्न अंग हैं और बतौर विकेटकीपर वह मध्यक्रम में खेलते हैं।

भारत के लिए राहुल ने वैसे तो 72 टी20 खेले हैं जिसमें दो शतक और 22 अर्धशतक के साथ 2265 रन हैं। हालांकि बतौर विकेटकीपर राहुल टी20 में सिर्फ 8 मैच ही खेल पाए हैं, इस दौरान उन्होंने 43.57 की औसत और 139.26 के स्ट्राइक रेट से 305 रन बनाए हैं जिसमें 3 अर्धशतक भी है। राहुल के ऊपर भी इस फॉर्मेट में उनके स्ट्राइक रेट को लेकर आवाज उठती रही है, हालांकि आईपीएल 2025 में उन्होंने इस बात का जवाब अपने बल्ले से दिया था।

राहुल ने IPL के पिछले सीजन दिल्ली कैपिटल्स (DC) के लिए खेलते हुए 13 पारियों में 53.90 की औसत और 149.72 के बेहतरीन स्ट्राइक रेट की बदौलत 539 रन बनाए थे जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक भी शामिल था। राहुल की सबसे बड़ी खासियत है टीम के हिसाब से खुद को ढाल लेना, लिहाजा एशिया कप में वह सैमसन का बैकअप बन सकते हैं तो सलामी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ टीम मैनेजमेंट चाहे तो राहुल का इस्तेमाल वनडे की ही तरह टी20 में भी मध्यक्रम में करा सकती है, IPL 2025 में भी राहुल को डीसी ने ओपनर से लेकर मध्यक्रम तक में खिलाया था।