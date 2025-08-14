स्पोर्ट्स डेस्क : दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर वेन पार्नेल ने अपनी सर्वकालिक टेस्ट एकादश का चयन किया है और बड़ी बात यह है कि इसमें किसी भी भारतीय खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया है। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह या विराट कोहली जैसे दिग्गजों के बिना सर्वकालिक टेस्ट टीम देखना दुर्लभ है। दशकों से टेस्ट क्रिकेट में भारत के अपार योगदान को देखते हुए पार्नेल के चयन ने स्वाभाविक रूप से बहस छेड़ दी है।

वेन पार्नेल की टेस्ट एकादश में ओपनर के रूप में दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ग्रीम स्मिथ के साथ ऑस्ट्रेलियाई पावरहाउस मैथ्यू हेडन को चुना गया। दोनों का आक्रामक और ठोस दृष्टिकोण उन्हें एक ऐसी मजबूत जोड़ी बनाता है जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण पर हावी हो सकती है। मध्यक्रम के महत्वपूर्ण स्थानों में पार्नेल ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज रिकी पोंटिंग, दक्षिण अफ्रीका के महान जैक्स कैलिस, वेस्टइंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा और श्रीलंकाई रन-मशीन कुमार संगकारा को चुना। ये नाम शानदार प्रदर्शन, निरंतरता और मैच जिताने की क्षमता का मिश्रण लेकर आते हैं, जो उनकी बल्लेबाजी लाइन-अप की रीढ़ हैं।

ऑलराउंडों में एबी डिविलियर्स को अपना विकेटकीपर-बल्लेबाज चुना, जिससे उनकी लाइन-अप में बहुमुखी प्रतिभा और विस्फोटक स्ट्रोक प्ले जुड़ा। डिविलियर्स के साथ शॉन पोलक और वसीम अकरम ऑलराउंडर की भूमिका में हैं, जो स्विंग गेंदबाजी और निचले क्रम के बहुमूल्य रनों का एक घातक मिश्रण प्रदान करते हैं।

पार्नेल ने गेंदबाजों में क्रिकेट इतिहास के कुछ सबसे खतरनाक नाम शामिल किए हैं। इसमें सर्वकालिक महान लेग स्पिनर शेन वार्न, तेज गेंदबाज डेल स्टेन और वसीम अकरम शामिल हैं जो किसी भी बल्लेबाजी लाइन-अप को ध्वस्त करने में सक्षम हैं।

वेन पार्नेल की सर्वकालिक टेस्ट एकादश :

ग्रीम स्मिथ, मैथ्यू हेडन, रिकी पोंटिंग, जैक्स कैलिस, ब्रेन लारा, कुमार संगकारा, एबी डिविलियर्स, शॉन पोलक, वसीम अकरम, शेन वार्न, डेल स्टेन