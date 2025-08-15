स्पोर्ट्स डेस्क : दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट कप्तान टेम्बा बावुमा ने खुलासा किया कि कैसे इमिनाथी नाम के एक 14 वर्षीय प्रशंसक की कहानी उनके लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत बन गई। बावुमा के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका के दशकों के कष्टों का अंत एक परीकथा की तरह हुआ। उन्होंने प्रबल दावेदार ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। अपने देश को मैदान पर गौरव दिलाने के अलावा बावुमा मैदान के बाहर भी यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि कमजोर परिस्थितियों में जूझ रहे युवा दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों के पास एक ऐसा स्थानीय क्रिकेट हीरो हो जिससे वे प्रेरणा ले सकें।

बावुमा अपने लोगों की मदद करने के तरीकों में से एक गैर-लाभकारी संगठन डीकेएमएस अफ्रीका के माध्यम से है, जो एक दानदाता भर्ती केंद्र और रजिस्ट्री है। बावुमा ने बताया कि इस संगठन में शामिल होने के लिए उनकी दिवंगत दादी ही उनकी प्रेरणा थीं। बावुमा ने बताया, 'मेरी दिवंगत दादी का ल्यूकेमिया से निधन हो गया था और इस बारे में घर में कभी बात नहीं की गई। मुझे लगता है कि मुझे इस तरह के एक उद्देश्य के लिए आगे आते देखकर उन्हें कुछ हद तक उबरने का मौका मिला - कम से कम इसके बारे में बात करने का, लेकिन साथ ही उस आघात से उबरने का भी, जो उनके लिए बहुत बड़ा आघात था।'

अपनी दादी के अलावा अप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित इमिनाथी की कहानी ने भी उन्हें प्रेरित किया। 14 वर्षीय इमिनाथी की कहानी जानने के बाद बावुमा ने वांडरर्स में अपनी घरेलू टीम, लायंस में उस किशोर की मेजबानी की। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि जिंदगी में हम सभी को नायकों की जरूरत होती है। हम सभी को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जिनकी हम प्रेरणा ले सकें। मुझे लगता है कि हम सभी अपने सपनों, आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं के साथ बड़े होते हैं और जब आप अपने जैसे लोगों को ऐसा करते हुए देखते हैं तो वे आसानी से साकार हो जाते हैं - या कम से कम संभव हो जाते हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'इमिनाथी जैसे व्यक्ति के लिए प्रेरणा का एक स्रोत थे जिनसे मैं प्रेरणा ले सकता था। मैं अपने जीवन में कई मायनों में काफी सौभाग्यशाली हूं। मैं जिन दबावों और संघर्षों से गुजरता हूं, वे इमिनाथी की तुलना में कुछ भी नहीं हैं और वह अभी भी चेहरे पर मुस्कान के साथ ऐसा करने में सक्षम हैं।'

बावुमा ने महान ब्रायन लारा के 400 रनों के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास न करने के वियान मुल्डर के फैसले पर भी बात की। जिम्बाब्वे के खिलाफ चोटिल बावुमा की जगह कार्यवाहक कप्तान के रूप में खेलते हुए दक्षिण अफ्रीका ने पारी घोषित कर दी, जबकि मुल्डर 367 रनों पर नाबाद थे जो इस उपलब्धि से केवल 33 रन पीछे थे।

इस बारे में तमाम अटकलों के बावजूद मुल्डर ने सही फैसला लिया था या नहीं, इस फैसले की निडरता इस बात का संकेत थी कि बावुमा के मूल्य उनकी कप्तानी अवधि समाप्त होने के बाद भी जारी रहेंगे। बावुमा ने कहा, 'लोग हमेशा पूछते हैं कि इस टीम में ऐसा क्या है?' हम सुपरस्टार्स की टीम नहीं हैं, लेकिन हमेशा कुछ ऐसे पल या झलकियां होती हैं जो आपको टीम की असली पहचान या झलक देती हैं।'

बावुमा ने अंत में कहा, 'वह पल, वियान मुल्डर एक युवा खिलाड़ी जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ रहा है, कार्यवाहक कप्तान के रूप में अपने पहले मैच में विश्व रिकॉर्ड तोड़ने का मौका पाता है और ऐसा फैसला लेने में सक्षम होता है। मेरे लिए यह दर्शाता है कि टीम क्या है। मैं वास्तव में जिम्बाब्वे में था जब वियान और कोच (शुकरी कॉनराड) ने यह फैसला लिया था। मुझे लगता है कि उन्होंने न केवल हम खिलाड़ियों से, बल्कि क्रिकेट जगत से भी बहुत सम्मान अर्जित किया होता। यह कहना आसान है कि आप टीम को पहले रखेंगे वगैरह, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है: जब यह आपके सामने हो, तो आप वास्तव में क्या करते हैं।'