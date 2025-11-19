Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क : सौरव गांगुली ने भारत की हालिया टेस्ट प्रदर्शन और पिच विवाद पर खुलकर बात करते हुए स्पष्ट किया कि इस समय गौतम गंभीर की आलोचना जगह से बाहर है। उन्होंने कहा कि गंभीर को हटाने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि उन्होंने और कप्तान शुभमन गिल ने इंग्लैंड में बेहतरीन खेल दिखाया था।

गांगुली ने समझाया कि भारत में फ्लैट और बल्लेबाजी-हितैषी पिचों पर 20 विकेट निकालने के लिए टीम को अधिक धैर्य, अनुशासन और मजबूत मानसिकता की जरूरत होती है। उन्होंने इंग्लैंड दौरे में भारत की बॉलिंग की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय गेंदबाज सही प्लान के साथ कहीं भी मैच जीत सकते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि गेंद पुरानी होने के बाद भारतीय परिस्थितियों में भी स्विंग अहम भूमिका निभाती है। इसलिए टीम को अपने माइंडसेट पर काम करना होगा, खासकर जब विपक्ष पहली पारी में बड़े स्कोर बनाता है।

गांगुली ने यह भरोसा भी जताया कि गंभीर–गिल की जोड़ी आने वाले समय में टीम इंडिया को बेहतर परिणाम दिलाएगी।

इस बीच, भारत 22 नवंबर से गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेगा, जहां WTC प्वाइंट्स दांव पर होंगे। शुभमन गिल की गर्दन की चोट चिंता का कारण बनी हुई है।