नई दिल्ली : भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में मैच जिताने वाली शतकीय पारी के लिए वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की जिससे भारत ने टूर्नामेंट में अपना रिकॉर्ड छठा खिताब जीता। 14 साल के इस खिलाड़ी ने भारत के 50 ओवर की पारी में 411/9 के बड़े स्कोर में अहम योगदान दिया। सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 175 रन बनाए जिसके बाद गेंदबाजों ने इंग्लैंड को 40.2 ओवर में 311 रन पर रोककर फाइनल में 100 रन से जीत दर्ज की।

चोपड़ा ने कहा, 'वैभव सूर्यवंशी 26वें ओवर में आउट हो गए और तब तक वह 175 रन बना चुके थे। जब वह आउट हुए, तो टीम का स्कोर 250 रन था। 250 में से उन्होंने अकेले 175 रन बनाए। यह बहुत बड़ी बात है। इस पारी ने दिखाया कि उनमें किस तरह का टैलेंट है। भारत अंडर-19 के खिलाड़ी स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं। वह हर गेंद पर छक्का नहीं मारते; कभी-कभी वह चूक भी जाते हैं। लेकिन पिछली गेंद को भूल जाने की, या फाइनल में दबाव महसूस न करने की उनकी क्षमता एक खास हुनर ​​है।'

पूर्व क्रिकेटर ने कहा, 'आप कह सकते हैं कि आप हुनर ​​के साथ पैदा होते हैं, लेकिन उन्हें निखारने की भी जरूरत होती है। यह एक ऐसी मानसिकता है जहां आपको लगता है कि कोई आपको रोक नहीं सकता। इस तरह का आत्मविश्वास काबिले तारीफ है। 14 साल की इतनी कम उम्र में वैभव सूर्यवंशी को कुछ भी मायने नहीं रखता। पहले अफगानिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल, फिर इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल, इस तरह अकेले दम पर मैच पलटना बताता है कि भारत का क्रिकेट भविष्य कितना खूबसूरत है।'