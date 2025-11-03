स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार 2 नवंबर को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में साउथ अफ्रीका को एक रोमांचक फाइनल में हराकर अपना पहला वनडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीता। यह जीत खिलाड़ियों और उनके परिवारों के लिए एक पर्सनल जीत थी। फिल्ममेकर, म्यूजिक कंपोजर और स्मृति मंधाना के पार्टनर पलाश मुच्छल ने स्टेडियम के अंदर से एक तस्वीर शेयर की।

पलाश द्वारा शेयर की गई तस्वीर में देश की खुशी साफ दिख रही थी। इस तस्वीर में मंधाना ने भारतीय झंडा ओढ़ा हुआ है और उन्होंने वर्ल्ड कप ट्रॉफी पकड़ी हुई है, जबकि पलाश ने उन्हें गले लगाया हुआ है। इसे शेयर करते हुए पलाश ने लिखा, 'क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूं?'

यह पलाश का मंधाना के लिए पहला पोस्ट नहीं है। इससे पहले, उन्होंने वर्ल्ड कप के साथ उनकी एक और तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें लिखा था, 'सबसे आगे हैं हम हिंदुस्तानी।' यह एक ऐसी लाइन थी जिस पर क्रिकेट फैंस ने उतनी ही जोर से चीयर किया जितनी जोर से स्मृति ने मैदान पर किया था।

माना जाता है कि पलाश और स्मृति ने 2019 में डेटिंग शुरू की थी, हालांकि उन्होंने पिछले साल इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल होने तक इस रिश्ते को छिपाकर रखा था। हाल ही में पलाश ने शादी के बारे में एक बड़ा हिंट दिया। एक स्टेट प्रेस क्लब इवेंट में जब उनसे स्मृति के साथ उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, 'वह जल्द ही इंदौर की बहू बनने वाली है... बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मैंने आपको हेडलाइन दे दी है।'