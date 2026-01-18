स्पोर्ट्स डेस्क : महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने अपना दबदबा कायम रखते हुए दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान स्मृति मंधाना की शानदार 96 रन की पारी ने दिल्ली को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। इस जीत के साथ RCB ने टूर्नामेंट में लगातार चौथी जीत दर्ज की और चारों मैच जीतकर अजेय बनी रही।

दिल्ली की पारी लड़खड़ाई, शैफाली की जुझारू पारी बेकार

टॉस हारकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने पहले ही ओवर में लिज़ेल ली और लॉरा वोल्वार्ड्ट के विकेट गंवा दिए। इसके बाद कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स, मरिज़ाने कैप, निक्की प्रसाद, मिन्नू मणि जैसे बल्लेबाज़ भी जल्दी पवेलियन लौट गए और दिल्ली का स्कोर 9 ओवर में 74/6 हो गया।

ऐसे मुश्किल हालात में शैफाली वर्मा ने मोर्चा संभाला और 41 गेंदों में 62 रन की विस्फोटक पारी खेली। उन्होंने इस दौरान 5 चौके और 4 छक्के लगाए। शैफाली ने पहले निक्की प्रसाद के साथ 59 रन और फिर स्नेह राणा (22) के साथ 34 रन की साझेदारी कर दिल्ली को 166 रन तक पहुंचाया, लेकिन उनकी यह पारी जीत के लिए नाकाफी रही।

मंधाना–वोल की ऐतिहासिक साझेदारी

167 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी RCB को तीसरे ओवर में ग्रेस हैरिस का झटका लगा, लेकिन इसके बाद स्मृति मंधाना और जॉर्जिया वोल ने मिलकर दिल्ली की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 142 रन की साझेदारी हुई, जिसने मैच पूरी तरह RCB की झोली में डाल दिया। स्मृति मंधाना: 61 गेंदों में 96 रन (13 चौके, 3 छक्के), जॉर्जिया वोल: नाबाद 54 रन (5 चौके, 2 छक्के), RCB ने 18.2 ओवर में 169/2 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

सेंचुरी से चूकीं मंधाना, फिर भी बनीं मैच की हीरो

स्मृति मंधाना शतक से महज़ 4 रन दूर रह गईं। अंतिम ओवरों में लूसी हैमिल्टन ने उनका शानदार कैच लेकर उन्हें पवेलियन भेजा, लेकिन तब तक RCB की जीत लगभग तय हो चुकी थी। मंधाना की यह पारी शानदार टाइमिंग, क्लासिक स्ट्रोक्स और धैर्य का बेहतरीन नमूना रही।