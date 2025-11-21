स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय महिला क्रिकेट टीम की चमकती सितारा और वर्ल्ड कप विजेता ओपनर स्मृति मंधाना ने अंततः अपने प्रशंसकों के बीच लंबे समय से चल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए संगीतकार पलाश मुच्छल से अपनी सगाई की आधिकारिक घोषणा कर दी है। एक खूबसूरती से कोरियोग्राफ किए गए इंस्टाग्राम वीडियो के ज़रिए की गई इस घोषणा ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। इस रील में उनकी टीममेट्स भी उनके साथ नज़र आईं। वीडियो में भले ही शादी की तारीख नहीं बताई गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कपल को शुभकामनाएं देते हुए बड़ी जानकारी साझा कर दी जिसमें शादी की आधिकारिक तारीख शामिल है।

खास अंदाज में किया ऐलान

स्मृति मंधाना ने गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक आकर्षक और मनोरंजक रील पोस्ट की, जिसने कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज़ बटोर लिए। इस वीडियो में उनके साथ जेमिमा रोड्रिग्स, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव और अरुंधति रेड्डी नज़र आईं, जिनके साथ उन्होंने फ़िल्म लगे रहो मुन्ना भाई के गाने “समझो हो ही गया” पर एक सिंक्रनाइज़ कोरियोग्राफ रूटीन प्रस्तुत किया। वीडियो की अंतिम झलक में मंधाना कैमरे की ओर हाथ बढ़ाती हैं, जहाँ उनकी सगाई की अंगूठी साफ दिखाई देती है। इस एक फ्रेम ने फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ा दी और लंबे समय से चल रही अफवाहों को पुष्टि की मुहर दे दी।

पलाश मुच्छल का इशारा

हालांकि दोनों के रिश्ते को लेकर कयास पहले से लगाए जा रहे थे, लेकिन पिछले महीने इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान पलाश मुच्छल ने हल्का-फुल्का संकेत भी दिया था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा था कि स्मृति “बहुत जल्द इंदौर की बहू” बनेंगी। हालांकि उस समय यह बयान सिर्फ संभावना के रूप में लिया गया, लेकिन अब इंस्टाग्राम रील ने इन अटकलों को हकीकत में बदल दिया है।

PM मोदी ने दी बधाई, साथ ही बताई शादी की तारीख

वीडियो पोस्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति और पलाश को दिल से शुभकामनाएं भेजीं। उन्होंने अपने संदेश में दोनों की प्रतिभा की सराहना की और मजेदार अंदाज में कहा कि मैदान पर मंधाना का कवर ड्राइव और संगीत में मुच्छल की सिम्फनी मिलकर एक शानदार जीवन-भागीदारी रचेंगे। अपने संदेश में PM मोदी ने कपल की शादी की तारीख भी सार्वजनिक कर दी जो 23 नवंबर 2025 को होगी। यह खुलासा फैंस के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ साबित हुआ, क्योंकि वीडियो में इस तारीख का कोई उल्लेख नहीं था।

ऑन-फील्ड ग्लोरी के बाद ऑफ-फील्ड जश्न

सगाई का यह उत्साहपूर्ण पल भारतीय टीम की ऐतिहासिक उपलब्धि के तुरंत बाद आया है। हाल ही में नवी मुंबई में हुए महिला ODI वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने साउथ अफ्रीका को हराकर अपना पहला वनडे विश्व खिताब जीता। स्मृति मंधाना ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 पारियों में 434 रन बनाए जो किसी भी भारतीय महिला खिलाड़ी द्वारा एक वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा रन हैं।